  • Alwasat News
Atwasat

ثقة الشركات الأميركية في الصين في أدنى مستوى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 12:35 مساء
ثقة الشركات الأميركية في الصين في أدنى مستوى
لقطة عامة تُظهر أشخاصًا في محطة قطارات هونغتشايو في شنغهاي، 7 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد تقرير لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي نشر الثلاثاء، أن تفاؤل الشركات الأميركية العاملة في الصين في أدنى مستوى، فيما تسعى بشكل متزايد إلى نقل استثمارات إلى خارج هذا البلد.

وقالت غرفة التجارة «2023 كان يفترض أن يكون عام انتعاش الثقة والتفاؤل بالنسبة إلى المستثمرين بعد اضطرابات استمرت سنوات والقيود المرتبطة بكوفيد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

توترات بين بكين وواشنطن
وأضاف البيان المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو «تعتبر الشركات الأميركية في الصين أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور»، موضحا أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين.

 وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأميركية في الصين.

- واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

ورغم التخلي نهاية العام 2022 عن سياسة «صفر كوفيد» التي اعتمدتها بكين لفترة طويلة، يبقى الاستهلاك ضعيفا في حين تعرقل أزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات الصينية، الانتعاش الاقتصادي.

وبذلك تكون ثقة الشركات المستطلعة آراؤها بشأن السنوات الخمس المقبلة الأضعف التي تسجل في إطار هذا التقرير على الإطلاق، مع تأكيد 52% من الشركات فقط، أنها تتوقع آفاقا إيجابية أي بتراجع ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالعام 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يحثّ إيلون ماسك على إنشاء مصنع لشركة «تيسلا» في تركيا
إردوغان يحثّ إيلون ماسك على إنشاء مصنع لشركة «تيسلا» في تركيا
البنك الدولي: قيود «الاحتلال» تعيق الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الصحية
البنك الدولي: قيود «الاحتلال» تعيق الفلسطينيين من الحصول على ...
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»
أوكرانيا تشكو دولًا بالاتحاد الأوروبي فرضت حظرًا على واردات الحبوب
أوكرانيا تشكو دولًا بالاتحاد الأوروبي فرضت حظرًا على واردات ...
رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»
رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ...
المزيد
ثقة الشركات الأميركية في الصين في أدنى مستوى
ثقة الشركات الأميركية في الصين في أدنى مستوى...
سفينة محملة بالقمح تغادر ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود رغم التهديد الروسي
سفينة محملة بالقمح تغادر ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود ......
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا...
رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»
رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»...
أوكرانيا تشكو دولًا بالاتحاد الأوروبي فرضت حظرًا على واردات الحبوب
أوكرانيا تشكو دولًا بالاتحاد الأوروبي فرضت حظرًا على واردات ......
المزيد