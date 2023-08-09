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واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 10:46 مساء
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالصين
وزارة الخزانة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في «بلدان إشكالية» في مقدمها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأربعاء في بيان.

والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح «الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية»، وفق الوزارة التي شددت من جهة أخرى على الطابع «المحدود للغاية» للمرسوم حرصًا على «تمسّكها بالاستثمارات الخارجية» للشركات الأميركية، بحسب وكالة «فرانس برس».

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