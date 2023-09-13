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أوكرانيا تصدر 100 ألف طن من الحبوب عبر كرواتيا منذ مايو 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 05:17 مساء
أوكرانيا تصدر 100 ألف طن من الحبوب عبر كرواتيا منذ مايو 2022
حبوب الذرة على الرصيف في ميناء في منطقة أوديسا، في 22 يوليو 2023. (أ ف ب)
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صدرت أوكرانيا 100 ألف طن من القمح والذرة عبر ميناء رييكا الكرواتي منذ مايو 2022، في حين تأمل زغرب بأن تصبح بوابة لتصدير الحبوب الأوكرانية.  وأوضح المسؤول، مارينو كلاريتش، أن الحبوب تم نقلها بالقطار من أوكرانيا عبر المجر.

وميناء رييكا الذي يقع على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود الإيطالية، قادر على نقل نحو مليون طن من الحبوب سنوياً، لكنه يأمل في زيادة طاقته خلال الأشهر المقبلة، بحسب «فرانس برس».

«بوابة البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الوسطى»
وفي مطلع سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش أن بلاده هي «بوابة البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الوسطى» مضيفاً «لهذا السبب عرضنا إمكانية استخدام موانئنا، وخاصة موانئ رييكا» لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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وأصبحت قضية صادرات الحبوب الأوكرانية أكثر تعقيداً منذ  يوليو، عندما انسحبت روسيا من اتّفاق تمّ التوصّل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا. 

موسكو تكثفت هجماتها على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية
وهددت موسكو منذ انسحابها بمهاجمة السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وكثفت هجماتها على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وليل الثلاثاء إلى الأربعاء، استهدفت مسيّرات روسية ريني وإسماعيل، وهما بلدتان رئيسيتان لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بحسب حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر.

في أبريل، فرضت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، حظراً على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت ودوار الشمس من أوكرانيا، لحماية مزارعيها الذين حملوا هذه الواردات مسؤولية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

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