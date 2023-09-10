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مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى «بريكس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 03:33 مساء
مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى «بريكس»
الرّئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته إلى الصّين. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور الصين أنه يسعى للحصول على دعم بكين للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، كتلة الدول الناشئة.

وقال مادورو إن هدفه هو ضمان «انضمام فنزويلا إلى مجموعة بريكس بدعم من الصين وجميع الدول»، وأضاف أن بكين يمكنها أن تسهم في انضمام «دولة تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم». وتابع مادورو «يمكن تعريف مجموعة بريكس الموسعة بأنها المحرك الكبير لتسريع ولادة عالم جديد، عالم من التعاون يحظى فيه الجنوب في العالم بنفوذ طاغٍ»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «تعمل دول بريكس لتسريع عملية وقف التعامل بالدولار في العالم وتأسيس نظام مالي دولي جديد ونظام اقتصادي جديد عادل». وقررت دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في أغسطس ضم ستة أعضاء جدد في 2024 منها إيران والسعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا.

 علاقات وثيقة مع مادورو المعزول على الساحة الدولية
ووصل مادورو الصين، الجمعة، في أول زيارة دولة له منذ العام 2018 والتي تستمر حتى الخميس. وتقيم الصين علاقات وثيقة مع مادورو المعزول على الساحة الدولية. وتعد بكين أحد الدائنين الرئيسيين لفنزويلا التي تقلص إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 80% خلال 10 سنوات تحت تأثير الأزمة الاقتصادية.

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وتأتي زيارة الرئيس مادورو في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الاقتصادات الكبرى في العالم في الهند نهاية الأسبوع لحضور قمة مجموعة العشرين التي لا يشارك فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

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