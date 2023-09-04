الخطوط التركية تقرر شراء 10 طائرات «إيرباص 350»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الخطوط التركية شراء 10 طائرات إضافية من طراز «إيرباص إيه350-900» لتضاعف تقريبًا أسطولها من الطائرات ذات الهيكل العريض، وفق ما أعلنت الناقلة الوطنية التركية.

ولم تكشف عن أي تفاصيل مالية في بيانها المقتضب، مكتفية بالقول: إن قرار شراء الطائرات على ثلاث دفعات بين العامين 2025 و2027 نال موافقة مجلس إدارة الشركة، بحسب «فرانس برس».

تملك الخطوط الجوية التركية حاليًا 14 طائرة من طراز «إيه350-900» و20 طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر»، أهم منافس للشركة الأوروبية في سوق الطائرات المخصصة للرحلات البعيدة وذات الهيكل العريض، وفق ناطق باسم الشركة.

343 مليون دولار سعر الطائرة في 2018

وكان سعر طائرة «إيه350-900» يبلغ 317.4 مليون يورو (343 مليون دولار) في 2018، عندما نُشرت قائمة أسعار شركة تصنيع الطائرات آخر مرة.

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نادرًا ما تبيع الشركات المصنّعة طائراتها وفق الأسعار المعلنة؛ إذ تخصص عادة عروضًا للطلبيات الكبيرة.