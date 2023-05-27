الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من مئة رحلة بسبب مشكلة تقنية

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز»، نحو 100 رحلة بين الخميس والجمعة، في مطار هيثرو في لندن، بسبب مشكلة تقنية.

وأكّدت الشركة البريطانية الجمعة، في بيان، أن «الغالبية العظمى» من الرحلات مستمرة بعد إلغاء «بعض الرحلات على طرق قصيرة مغادرة من مطار هيثرو عقب مشكلة تقنية» الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء على موقع مطار هيثرو أنه «بسبب مشكلة تقنية تمت معالجتها ليل» الخميس الجمعة، «من المحتمل أن يحصل بعض الإلغاءات والتأخيرات عند الوصول أو المغادرة» من المطار يوم الجمعة.

ولم تحدّد شركة الطيران العدد الإجمالي للرحلات الملغاة بسبب المشكلة التقنية.

- إضراب جديد مرتقب في مطار هيثرو بلندن خلال مايو

ووفق مجموعة «سيريوم» الاستشارية المتخصّصة في مجال الطيران، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 175 رحلة في يومَين مما أثّر على أكثر من 20 ألف راكب.

فوضى بسبب نقص الموظفين

وفي المقابل، تعتزم نقابة «يونايت» تنفيذ إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو نهاية الأسبوع الحالي، وقد «يعطّل (هذا الإضراب) خطط سفر بعض الركاب».

تأتي هذه الاضطرابات بعدما شهدت المطارات قبل عام، فوضى بسبب نقص الموظفين ونقص اليد العاملة في البلد، نتيجة لمرحلة التعافي عقب جائحة «كوفيد-19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع منظمة «راك» (RAC) لسائقي السيارات في المملكة المتحدة، أن يزيد عدد الرحلات البرية في بريطانيا على 19 مليونا خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الإثنين.