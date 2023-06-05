الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية اليوم الإثنين انه ينوي توقيع طلبيات لشراء 600 طائرة تجارية في غضون شهرين، وستكون أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني.



قال أحمد بولات في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في اسطنبول إن الشركة تجري محادثات مع «بوينغ» و«إيرباص» لشراء 400 طائرة ذات ممر واحد من طراز «737 ماكس» و«A320neo» بالإضافة إلى 200 طائرة من طراز «بوينغ 787 و777» و«إيرباص A350»، وفق وكالة فرانس برس.



وأضاف «كنا على وشك إبرام صفقة مع إحدى الشركتين المصنعتين»، موضحا أن التأخير ناجم عن الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة مبينا «سننتظر شهرين قبل إعلان قرارنا النهائي». ورفض كشف تفاصيل عن تقسيم الطلبات بين الشركات المصنعة الأميركية والأوروبية. وذكرت معلومات صحفية أن بولات سبق أن تحدث عن هذه الصفقة، وانها ستعلن خلال الجمعية العامة لاياتا.

أكثر من 800 طائرة في 10 سنوات

سيسمح ذلك للخطوط الجوية التركية بزيادة أسطولها إلى أكثر من 800 طائرة خلال عشر سنوات مقابل 435 طائرة حاليا، كما أكد بولات. وتسعى الشركة لتطوير أنشطتها بشكل شامل لا سيما نحو إفريقيا وآسيا مستفيدة من افتتاح مطار اسطنبول العملاق.

من خلال رحلاتها البعيدة مستقبلا، تريد الخطوط الجوية التركية أن تكون قادرة على تسيير رحلات مباشرة الى أستراليا لخدمة المغتربين الأتراك وأيضا تشجيع الاستراليين على زيارة تركيا، كما قال رئيسها. إذا أبرمت الصفقة بالفعل وشملت طلبات مؤكدة، فستكون الأكبر في تاريخ الطيران التجاري، متجاوزة الصفقة التي ابرمتها شركة الطيران الهندية في فبراير مع 470 طائرة. وقعت الشركة الهندية التي تمت خصخصتها مؤخرا، عقدا لشراء 400 طائرة للرحلات المتوسطة و70 للرحلات الطويلة مقسمة إلى 250 طائرة «إيرباص» و«220 بوينغ».