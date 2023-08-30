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أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 09:03 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية
رافعة لضخ النفط في تكساس الأميركية، 22 نوفمبر 2019، (رويترز)
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام الأميركية، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ومع المخاوف بشأن إعصار في خليج المكسيك أبقت المستثمرين على حافة الهاوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم أكتوبر 31 سنتا أو 0.36% إلى 85.80 دولار للبرميل، وربحت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 38 سنتا، أو 0.47%، إلى 81.54 دولار، وفق وكالة «رويترز».

انحسار احتمالات رفع الفائدة الأميركية
وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة العملات الدولية، وذلك إثر انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قبل صدور البيانات قدروا ​سحبا بنحو 3.3 مليون برميل في المتوسط.

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