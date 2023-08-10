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عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 03:01 مساء
عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني
حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر أخيرًا منصبه دون أن يجرى تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع «يورونيوز» إن «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عامًا ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

عقوبات على 4 شركاء لسلامة
وحسب بيان الخزانة الأميركية، فقد شملت العقوبات أربعة شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلته ومساعده الأساسي، لمساعدته في إخفاء وتسهيل «نشاطه الفاسد» حسب تعبير البيان.

وجاء في البيان «تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع المملكة المتحدة وكندا، الشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة رؤية لبنان يُحكم لصالح الشعب اللبناني وليس من أجل الثروة الشخصية وطموح النخبة اللبنانية».

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