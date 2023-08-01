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قيود صينية على تصدير معدنَين أساسيين لأشباه الموصلات تدخل حيّز التنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 01:46 مساء
قيود صينية على تصدير معدنَين أساسيين لأشباه الموصلات تدخل حيّز التنفيذ
رقائق إلكترونية في صورة مؤرخة في 4 فبراير 2023. (أ ف ب)
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بدأت الصين اعتبارا من الثلاثاء فرض قيود على تصدير معدنَين أساسيين لصناعة أشباه الموصلات، تعدّ بكين أبرز منتج عالميا لهما، في خطوة يُنظر إليها على أنها تأتي ردّا على قيود فرضتها واشنطن تستهدف قطاع التكنولوجيا في بكين.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ أشهر فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطورة ومعدات صناعتها والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، مبررة هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب وكالة «فرانس برس».

استخدامات في مجال صناعة الأسلحة
وترى الصين الساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات، أن إجراءات الولايات المتحدة هدفها تقييد نموّها والحفاظ على تفوق واشنطن التقني في هذا المجال.

وتعدّ هذه الرقائق أساسية في إنتاج الكثير من الأجهزة الالكترونية من آلات إعداد القهوة إلى السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، إضافة لاستخدامات في مجال صناعة الأسلحة.

وبموجب مذكّرة صادرة عن وزارة التجارة الصينية، بات لزاما على كل طرف الحصول على رخصة لتصدير معدنَي الغاليوم والجيرمانيوم.

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وبحسب المذكّرة التي صدرت في يوليو ويبدأ تطبيقها في الأول من أغسطس، يتوجّب على الشركات الراغبة بتصدير المعدنين تزويد السلطات معلومات عن المتلقّي وغرض الاستخدام.

وقال تقرير للاتحاد الأوروبي صادر هذا العام، إن الصين تستحوذ على 94% من انتاج الغاليوم عالميا، وهو معدن يستخدم في الدارات المتكاملة ومصابيح "أل إي دي" وألواح الطاقة الشمسية.

كذلك، تؤمن بكين 83% من الإنتاج العالمي للجيرمانيوم الأساسي للألياف البصرية والأشعة ما دون الحمراء.

ورأى الخبير في مركز «ثري كونسلتينغ»، جيمس كينيدي أن الخطوة الصينية هي «رسالة واضحة.. لا لبس فيها» إلى الولايات المتحدة، وإن قلّل من شأن إجراء يبقى سياسيا بالدرجة الأولى.

وقال للوكالة الفرنسية، إن الخطوة «تهدف الى التسبب بضرر الحد الأدنى» للولايات المتحدة، نظرا لأن حاجتها للغاليوم والجرمانيوم «ضعيفة».

فرض قيود جديدة
وتأتي الإجراءات الصينية في وقت تدرس إدارة بايدن فرض قيود جديدة تستهدف القطاع التكنولوجي الصيني، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأعلنت الصين أمس الإثنين، فرض قيود على تصدير بعض الطائرات المسيّرة اعتبارا من الأول من سبتمبر.

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