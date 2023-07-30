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الإمارات تعلن إنشاء نيابات متخصصة لمكافحة غسل الأموال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 09:35 مساء
الإمارات تعلن إنشاء نيابات متخصصة لمكافحة غسل الأموال
مشهد عام من مارينا دبي في الإمارات العربية المتحدة في 27 يوليو 2023 (أ ف ب)
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، اعتزامها استحداث نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ«الرقابة المشددة» بشأن هذه القضية.

أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على «القائمة الرمادية» للبلدان التي لديها «عيوب استراتيجية» في أنظمة مكافحة غسل الأموال خصوصًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصادقت السلطات الإماراتية الأحد على «اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «وام».

واعتبرت السلطات أن هذه «مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال». ويهدف الإجراء إلى تعزيز «ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات» و«تشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزًا لأعمالهم».

- الإمارات تتعهد باتخاذ «إجراءات مهمة» بعد إدراجها على القائمة الرمادية لغسل الأموال

إدراج الإمارات على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
تضررت سمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتجاري أساسي في الخليج والعالم بعد إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وهذه «النيابات المتخصصة» تسمح بـ«حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية، يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا وآسيا الوسطى. ومطار دبي من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ومرفأها من بين الأكثر نشاطًا.

كما اجتذبت الإمارات العربية المتحدة عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الروس الفارين من تأثير العقوبات الغربية، لا سيما إمارة دبي، ما أثار مخاوف منظمات غير حكومية ومتخصصين في مكافحة غسل الأموال.

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