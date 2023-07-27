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الجيش الأميركي يتعاون مع «ناسا» لتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 03:07 مساء
الجيش الأميركي يتعاون مع «ناسا» لتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي
صاروخ إس إل إس يُنقَل من مبنى التجميع إلى منصة الإطلاق في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، 3 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأميركي ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس الأربعاء، أنهما اسندا إلى شركة «لوكهيد مارتن» تصميم وتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي، بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في مهام مستقبلية إلى المريخ. 

وأوضح مسؤولون أن البرنامج المتعلق بهذا الصاروخ، الذي يقوم على تكنولوجيا الدفع الحراري النووي المتقدمة، يسعى إلى إجراء رحلته التجريبية الأولى إلى الفضاء بحلول العام 2027، وفق وكالة «فرانس برس». 

وشرحت «ناسا» أن الصاروخ الذي يعمل بالدفع النووي الحراري أكثر كفاءة بثلاث إلى أربع مرات من ذلك الذي يعمل بالوقود التقليدي، مشيرة إلى أنه يحدّ من الوقت الذي تستغرقه الرحلات، وهو عنصر أساسي في إتاحة تنظيمها رحلات إلى الكوكب الأحمر.

ففي صاروخ الذي يعمل بالدفع النووي الحراري مفاعل انشطار نووي يُنتِج درجات حرارة عالية جداً، وتُنقَل هذه الحرارة إلى وقود سائل يتحوّل إلى غاز يجرى طرده، كما في الصواريخ التقليدية، من خلال فوهة، لإحداث الدفع.

وقال نائب الرئيس لشؤون استكشاف القمر في قسم الفضاء بشركة لوكهيد مارتن، كيرك شايرمان، إن أنظمة الدفع الحراري النووية أكثر قوة وكفاءة، مما يتيح انتقالاً أسرع بين وجهتين.

وشدّد على أن خفض وقت الرحلات عنصر بالغ الأهمية للبعثات المأهولة إلى المريخ، كونه يحد من وقت تعرض الطاقم للإشعاعات.

وتتولى شركة «بي دبليو إمس تكنولوجيز» تصميم المفاعل النووي.

وتوقّع شايرمان أن تُحدث هذه التكنولوجيا أيضاً ثورة في البعثات المستقبلية إلى القمر، حيث تعتزم «ناسا» بناء قاعدة قمرية في إطار برنامجها «أرتيميس».

سبق لوكالة الفضاء الأميركية أن أجرت اختبارات على صاروخ نووي قبل أكثر من 50 عاماً، لكنّ المشروع توقف بسبب خفض الموازنة وتوترات الحرب الباردة.

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