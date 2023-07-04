«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شبكة «تويتر» أن «تويت دك»، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحا فقط لأصحاب الحسابات الموثقة بدءا من الشهر المقبل.

وتبحث شبكة وسائل التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، عن طرق لتحقيق أرباح، لذا عمّدت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة، وفق وكالة «فرانس برس».

ومعظم مستخدمي «تويتر» الذين جرى التحقق من حساباتهم هم أولئك الذين دفعوا للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، على الرغم من أن ماسك منح هذه العلامة لبعض المستخدمين، بينما حافظ عليها بعض ممن حازها وفق النظام السابق.

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«تويتر» تطلق نسخة جديدة من «تويت دك»

يُظهر «تويت دك»، الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وقالت «تويتر»، في رسالة نشرتها الإثنين، إنها بصدد إطلاق نسخة جديدة من «تويت دك» بوظائف جديدة مختلفة. وجاء في الرسالة أنه «في غضون 30 يوما، سيُحصر استخدام تويت دك على أصحاب الحسابات الموثقة».

وأدت سلسلة تغييرات في طريقة تشغيل «تويتر» إلى تعطيل قدرة الكثير من مستخدمي «تويت دك» على مشاهدة المنشورات في عطلة نهاية الأسبوع. واشترت «تويتر» برنامج «تويت دك» في لندن في العام 2011، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.