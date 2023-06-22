أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع غرامة كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

هددت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت في أستراليا، الخميس، بفرض غرامات على «تويتر»؛ بسبب فشل المنصة في التصدي للإساءات، مشيرة إلى التزامن بين استحواذ إيلون ماسك على الشركة وارتفاع خطاب «السمية والكراهية» عليها.

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي اينمان غرانت وهي موظفة سابقة في «تويتر»، إن واحدة من كل ثلاث شكاوى تتعلق بخطاب كراهية يبلغ عنها في أستراليا، مرتبطة بتغريدات عبر المنصة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن لدى «تويتر» 28 يوما لإظهار جديتها في التصدي لهذه المشكلة أو مواجهة غرامة قدرها 700 ألف دولار أسترالي (475 ألف دولار أميركي) عن كل يوم تتخلف فيه عن المهلة النهائية دون أي تحرك.

واعتبرت المسؤولة الأسترالية أن «تويتر» يجب أن تعود بسلسلة من الخطوات الملموسة التي تظهر «ما تفعله لمنع الكراهية عبر الإنترنت على المنصة وفرض قواعدها الخاصة المتعلقة بذلك»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن أن تحصل محاسبة دون شفافية، وهذا هو الهدف من الإخطارات القانونية المماثلة».

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ومنذ استحوذ ماسك على المنصة في أكتوبر 2022، خفض عدد الموظفين بأكثر من 80%، من بينهم مسؤولون عن إدارة المحتويات. وفي نوفمبر، سمح ماسك بعودة عشرات الآلاف من الحسابات المعلقة أو المحظورة، إلى المنصة.

هل تخلى «تويتر» عن التصدي للكراهية؟

وقالت غرانت التي عملت في مجال السلامة الإلكترونية في «تويتر» بعد 17 عاما أمضتها في «ميكروسوفت»: «يبدو أن تويتر تخلى عن التصدي للكراهية».

وقادت أستراليا الحملة العالمية لتنظيم المنصات الاجتماعية وهذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها غرانت إلى «تويتر» علنا. فقد بعثت برسالة إلى إيلون ماسك في نوفمبر الماضي أعربت فيها عن مخاوفها من أن الخفض الكبير في عدد الموظفين سيجعل الشركة غير قادرة على الامتثال للمعايير الأسترالية.

من جهته، قال ستان غرانت وهو صحفي من السكان الأصليين يعد من بين أكثر الشخصيات الإعلامية احتراما في أستراليا، في مايو إنه تقدم بشكوى إلى «تويتر» بشأن «العنصرية اللامتناهية» التي واجهها أثناء استخدامه المنصة.