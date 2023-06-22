  • Alwasat News
Atwasat

أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع غرامة كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 01:26 مساء
أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع غرامة كبيرة
علامة تويتر. (الإنترنت)
alwasat radio

هددت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت في أستراليا، الخميس، بفرض غرامات على «تويتر»؛ بسبب فشل المنصة في التصدي للإساءات، مشيرة إلى التزامن بين استحواذ إيلون ماسك على الشركة وارتفاع خطاب «السمية والكراهية» عليها.

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي اينمان غرانت وهي موظفة سابقة في «تويتر»، إن واحدة من كل ثلاث شكاوى تتعلق بخطاب كراهية يبلغ عنها في أستراليا، مرتبطة بتغريدات عبر المنصة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن لدى «تويتر» 28 يوما لإظهار جديتها في التصدي لهذه المشكلة أو مواجهة غرامة قدرها 700 ألف دولار أسترالي (475 ألف دولار أميركي) عن كل يوم تتخلف فيه عن المهلة النهائية دون أي تحرك.

واعتبرت المسؤولة الأسترالية أن «تويتر» يجب أن تعود بسلسلة من الخطوات الملموسة التي تظهر «ما تفعله لمنع الكراهية عبر الإنترنت على المنصة وفرض قواعدها الخاصة المتعلقة بذلك»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن أن تحصل محاسبة دون شفافية، وهذا هو الهدف من الإخطارات القانونية المماثلة».

حقوق غير مدفوعة قد تغرم «تويتر» ملايين الدولارات
%28 انخفاضا متوقعا في إيرادات «تويتر» نهاية 2023

ومنذ استحوذ ماسك على المنصة في أكتوبر 2022، خفض عدد الموظفين بأكثر من 80%، من بينهم مسؤولون عن إدارة المحتويات. وفي نوفمبر، سمح ماسك بعودة عشرات الآلاف من الحسابات المعلقة أو المحظورة، إلى المنصة.

هل تخلى «تويتر» عن التصدي للكراهية؟
وقالت غرانت التي عملت في مجال السلامة الإلكترونية في «تويتر» بعد 17 عاما أمضتها في «ميكروسوفت»: «يبدو أن تويتر تخلى عن التصدي للكراهية».

وقادت أستراليا الحملة العالمية لتنظيم المنصات الاجتماعية وهذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها غرانت إلى «تويتر» علنا. فقد بعثت برسالة إلى إيلون ماسك في نوفمبر الماضي أعربت فيها عن مخاوفها من أن الخفض الكبير في عدد الموظفين سيجعل الشركة غير قادرة على الامتثال للمعايير الأسترالية.

من جهته، قال ستان غرانت وهو صحفي من السكان الأصليين يعد من بين أكثر الشخصيات الإعلامية احتراما في أستراليا، في مايو إنه تقدم بشكوى إلى «تويتر» بشأن «العنصرية اللامتناهية» التي واجهها أثناء استخدامه المنصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في ...
رئيس «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي يؤيد رفع معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ
رئيس «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي يؤيد رفع معدلات الفائدة بوتيرة...
أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا
1.1 مليون حادثة سرقة للمحال التجارية في بريطانيا خلال عام
1.1 مليون حادثة سرقة للمحال التجارية في بريطانيا خلال عام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو ......
صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة
صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة...
أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع غرامة كبيرة
أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع ......
1.1 مليون حادثة سرقة للمحال التجارية في بريطانيا خلال عام
1.1 مليون حادثة سرقة للمحال التجارية في بريطانيا خلال عام...
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا...
المزيد