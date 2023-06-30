  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 06:22 مساء
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو
مبنى الرايخستاغ في برلين. (الإنترنت)
alwasat radio

سجلت ألمانيا ارتفاعاً في نسبة البطالة في يونيو في ظل ضعف النشاط الذي يكبح حيوية سوق العمل في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حسب أرقام نشرتها وكالة العمالة، اليوم الجمعة.

وأوردت الوكالة أن نسبة البطالة بلغت 5.7% وفق الأرقام المعدلة حسب الاختلافات الموسمية، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن مايو. وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل ازداد بمقدار 28 ألف شخص، ما يفوق بثلاثة أضعاف توقعات المحللين الذين استطلعتهم شركة «فاكتسيت» للبيانات، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب الأرقام الإجمالية، بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.55 مليون بزيادة حوالى 11 ألفا خلال شهر حسب الوكالة. وبعد تسجيل ألمانيا انكماشاً في الشتاء، قد تنهي العام على عجز مع توقع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وصندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج المحلي ما بين 0.2 و0.4%.

التضخم يتخطى 6% بألمانيا
وتنعكس هذه الظروف غير الملائمة المقترنة بتضخم لا يزال يتخطى 6% وبمعدلات فائدة تحد من الإقراض، على سوق العمل الذي سجل في مايو تراجعاً في عدد الموظفين لأول مرة منذ عشرة أشهر، ليصل إلى حوالى 45.7 مليون موظف، حسب ما أفاد معهد «ديستاتيس» للإحصاءات في بيان منفصل، الجمعة.

كما تواصل أرقام البطالة المعدلة حسب الاختلافات الموسمية الارتفاع أيضاً دون الأخذ بوصول اللاجئين الأوكرانيين، حسب وكالة العمالة. وبلغ عدد الوافدين من أوكرانيا في أواخر مايو 1.03 مليون شخص إضافي في ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم في فبراير 2022. وخلافاً للاجئين من دول أخرى، فإن وضعهم الخاص يجيز لهم العمل فور دخولهم ألمانيا.

غير أن عديد الأوكرانيين كانوا يسجلون في بادئ الأمر ضمن أرقام العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبلغ عددهم في هذه الفئة نصف مليون في نهاية يونيو. ومن شأن ذلك تنشيط سوق العمل في ألمانيا التي تعاني نقصاً في اليد العاملة في سائر القطاعات. وأحصت وكالة العمالة في يونيو حوالى 770 ألف وظيفة شاغرة، بتراجع 107500 وظيفة خلال عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الفدرالي الأميركي» يدعو إلى تشديد قواعد الرقابة المصرفية
«الفدرالي الأميركي» يدعو إلى تشديد قواعد الرقابة المصرفية
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر ......
المزيد
يلين: الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من المتوقع
يلين: الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من المتوقع...
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو...
قيمة مجموعة «آبل» السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار
قيمة مجموعة «آبل» السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار...
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو...
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار...
المزيد