السعودية: ارتفاع البطالة بين المواطنين إلى 8.5% في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.5%، من 8% في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفع معدل البطالة ارتفع بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الرابع من العام 2022، إلا أن معدل البطالة بين السعوديين تراجع بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من 2022 حين سجل 10.1%، وفقا للهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وتأثر معدل البطالة لدى السعوديين في سن العمل الأساسي (25 - 54 سنة) بالارتفاع في معدل البطالة لدى الإناث السعوديات الذي بلغ 15.7% بارتفاع قدره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع للعام 2022، وأضافت الهيئة في تقريرها أن معدل البطالة بين إجمالي سكان المملكة (سعوديين وغير سعوديين) ارتفع إلى 5.1 % في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 4.8% في الربع الأخير من العام الماضي، بينما تراجع مقارنة مع 6% في الربع الأول من 2022، وبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة في المملكة 61.7%.

وتستهدف «رؤية المملكة 2030» خفض نسبة البطالة إلى نحو 7% بنهاية العقد الجاري. وهي تعوّل، بشكلٍ أساسي، على القطاعات ذات الحضور المستجد في اقتصادها كالسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة لتحقيق هذا المستهدف.