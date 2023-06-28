  • Alwasat News
Atwasat

البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش وانقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 05:45 مساء
البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش وانقطاع الكهرباء
علم بورما.(الإنترنت)
alwasat radio

قال البنك الدولي إن الانقطاع المتكرر للكهرباء والقيود التي تفرضها السلطة العسكرية الحاكمة في بورما على الأنشطة التجارية وصرف العملات تعيق الاقتصاد في هذا البلد.

وتشهد الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا اضطرابات منذ إطاحة الجيش بالزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي في انقلاب العام 2021. وقد دمرت المعارك بين المجموعة العسكرية ومعارضيها مساحات من هذا البلد، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، على ما أفادت «فرانس برس».

وقال البنك الدولي، في تقرير نُشر الثلاثاء، إن الأوضاع الاقتصادية في بورما تُظهر «مؤشرات مبدئية على الاستقرار في النصف الأول من 2023». ويبدو أن تضخم السلع الغذائية والوقود يتراجع، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي والطلبيات.

 الناتج المحلي الإجمالي لبورما لا يزال أقل بنحو 10%
لكن البنك الدولي ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لبورما لا يزال أقل بنحو 10% مقارنة بـ2019، محذرا من أن اقتصادها «سيتضرر بشكل دائم من تداعيات الانقلاب». منذ مطلع العام، فرضت سلطات المجلس العسكري شروطا جديدة على منح تراخيص التصدير والاستيراد، وشددت القيود على واردات الوقود، وفق البنك.

-  خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات
-  الأمم المتحدة: 800 ألف شخص تضرروا من الإعصار موكا في بورما

بينما يزيد سعر الدولار في السوق المفتوحة بنحو 25 إلى 30% على السعر المحدد من البنك المركزي، مما يفاقم الضغط على الأنشطة التجارية. وقال البنك إن الشركات تواجه صعوبة في الوصول إلى العملات الأجنبية والتراخيص التجارية.

 انقطاع الكهرباء يؤثر على النشاط الاقتصادي 
وأثر انقطاع الكهرباء أيضاً على النشاط الاقتصادي في 2023، وأكدت 42% من جميع الشركات أن انقطاع التيار الكهربائي مثّل «أكبر عائق أمام عملياتها في مارس». 

هذه الانقطاعات شائعة في بورما بسبب شبكة الكهرباء التي عفا عليها الزمن. كما يفوق الطلب العرض خلال أشهر الصيف الحارقة.  وتلقي السلطة العسكرية باللائمة في الانقطاعات المتفاقمة على ارتفاع أسعار الغاز، وهجمات مقاتلين مناهضين للانقلاب على بنى تحتية. 

وتوقع البنك الدولي نموا بـ3% للسنة المنتهية في 30 سبتمبر. وقد سجلت بورما نموا في إجمالي الناتج المحلي بـ6.8% في العام 2019، وفقا للبنك الدولي، قبل تفشي جائحة كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي
لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي

لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم ...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال ...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة

النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة
بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات

بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
لاغارد: البنك المركزي الأوروبي «سيواصل» رفع أسعار الفائدة في يوليو
لاغارد: البنك المركزي الأوروبي «سيواصل» رفع أسعار الفائدة في ...
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على البنوك لتنفيذ خطة إصلاحات مصرفية
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على البنوك لتنفيذ خطة إصلاحات ...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء ...
بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم الخدمات المالية
بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم ...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
إردوغان يعين حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي
إردوغان يعين حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي...
المزيد
البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش وانقطاع الكهرباء
البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش ......
الاتحاد الأوروبي يعد ليورو رقمي يصطدم بعداء المصارف
الاتحاد الأوروبي يعد ليورو رقمي يصطدم بعداء المصارف...
النرويج توافق على مشروعات للنفط والغاز بـ17 مليار يورو
النرويج توافق على مشروعات للنفط والغاز بـ17 مليار يورو...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها...
بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم الخدمات المالية
بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم ......
المزيد