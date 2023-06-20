«المركزي المصري» يكشف التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وسائل إعلام مصرية محلية، التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة والتي كشف عنها البنك المركزي المصري استعدادا لطرحها قبل عيد الأضحى المبارك، لأول مرة في مصر.

وسيرعي تصميم الـ 20 جنيها البلاستيكية أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم، وستتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسُمك الأقل وطول العمر الافتراضي لها والذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، كما أنها مقاومة للماء، وأقل تأثرا بالأتربة، وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع ومقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقود الورقية المتداول، ويصعب تزييفها أو التلاعب بها.

وتضمنت العملة الجديدة توقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، فيما اشتمل شكل الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة على تغيير طفيف عن مثيلتها التي تم عرض تصميمها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، والتي لا تحمل شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

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وكانت بعض الصحف ورواد مواقع التوصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا لتصميم ورقة العشرين جنيها الجديدة، وزعموا أنها تحتوي على ألوان "قوس قزح" الخاصة بمجتمع «ميم عين بلاس»، مما أدى إلى ظهور انتقادات لها.

أول فئة تحتوي على أحدث تكنولوجيا لتمييز قيمة الفئة للمكفوفين

وقال البنك المركزي في فيديو تعريفي بالعملة الجديدة، «تم اختيار عناصر تصميم العشرين جنيها البوليميرية لتعبر عن الإرادة المصرية في التحول إلى بناء عصر جديد للدولة ليمثل الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة والتراث الإسلامي للدولة التي تتمثل في الطباعة البارزة الملمس لمسجد محمد علي بوجه العملة وتمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر من العصر الفرعوني مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقيّ الحاضر»، بحسب موقع «الحرة».

وأضاف: «تعد فئة العشرين جنيها البوليميرية الجديدة، أول فئة تحتوي على أحدث تكنولوجيا لتمييز قيمة الفئة للمكفوفين وضعاف البصر عن طريق اللمس لعلامات بارزة أعلى يسار العملة».

وعرض البنك المركزي طرقا لاكتشاف عدم تزويرها من خلال عدة علامات.