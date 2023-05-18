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«المركزي المصري» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 07:14 مساء
«المركزي المصري» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
مقر البنك المركزي المصري. (الإنترنت)
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أبقى البنك المركزي المصري، يوم الخميس، سعر الفائدة دون تغيير في ثالث اجتماعاته العام الجاري.

وأفاد بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بأنَّها قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتبقى أسعار الفائدة كما هي عند 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، حسب موقع «الأهرام» المحلي.

- «المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، التضخم الأساسي، معدلاً شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.4% في الشهر نفسه من العام السابق و2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل، مقابل 39.5% في مارس 2023.

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