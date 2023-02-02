«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخالف المركزي التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع.

وبلغ التضخم الأساسي في مصر 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر2022 مقابل 21.5% في سبتمبر 2021.

وفي 22 ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض، لكبح جماح التضخم متجاوزًا توقعات السوق آنذاك.