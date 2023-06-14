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النفط يرتفع مع ترقب توقعات الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 09:32 صباحا
النفط يرتفع مع ترقب توقعات الفائدة الأميركية
الغاز يتصاعد من مداخن مصفاة نفط في مدينة أومسك السيبيرية بروسيا، 8 فبراير 2023. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية، صباح الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو، وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين، وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الـ03:40 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 74.38 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 69.43 دولار للبرميل، وكالة «رويترز».

ويتوقع المشاركون في السوق إيقاف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، التابعة للبنك المركزي الأميركي، رفع أسعار الفائدة موقتا، وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.

يدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقوّمة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن إيقاف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار، حسب «رويترز».

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