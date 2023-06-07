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حراس الأمن في مطار هيثرو بلندن يضربون 31 يوما للمطالبة بزيادة الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 06:36 مساء
حراس الأمن في مطار هيثرو بلندن يضربون 31 يوما للمطالبة بزيادة الأجور
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية تصل مطار هيثرو بغرب لندن. (أ ف ب)
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حراس أمن مطار هيثرو في لندن  يدخلون إضرابا عن العمل 31 يوما هذا الصيف، ليطالبوا برفع أجورهم، وفق ما أعلنت نقابة «يونايت» الأربعاء، والتي حذرت من الفوضى في الطيران خلال موسم الذروة.

وسيبدأ أكثر من ألفَي عنصر حراسة في مبنَيي الركاب رقم 3 و5 سلسلة جديدة من الإضرابات في الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى 27 أغسطس، حسبما قالت «يونايت» في بيانها. وسيتزامن هذا الإضراب مع فترات السفر المزدحمة، بحسب «فرانس برس».

تشمل هذه الفترات فترة عيد الأضحى في نهاية يونيو، وبدء العطلة المدرسية بنهاية يوليو، وعطلة طويلة في نهاية أغسطس. وقال المسؤول في النقابة وين كينغ ببيان: «ستكون التأخيرات والتعطيل والإلغاء حتمية نتيجة الإضراب»، بينما دعت النقابة إدارة مطار هيثرو إلى تقديم عرض أجور «عادل».

 تآكل قيمة الأجور
شهدت بريطانيا طيلة العام الفائت إضرابات، ولا سيما في صفوف موظفي السكك الحديد والبريد والممرضين والممرضات والمدرسين، حيث أدى التضخم المرتفع إلى تآكل قيمة الأجور.

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وقالت الأمينة العامة لنقابة «يونايت» شارون غراهام: «ترسل النقابة إشعارًا لمطار هيثرو بأن الإضراب سيستمر حتى تقدم الإدارة عرضا عادلا لأجور العمال».

 تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة
وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا في أبريل، لكنه بقي مرتفعا عند 8.7%، حيث توازنت أسعار المواد الغذائية المرتفعة، وتراجعت تكاليف الطاقة.

مطار هيثرو مملوك من كونسورتيوم بقيادة عملاق البناء الإسباني فيروفيال. ويتضمن الكونسورتيوم أيضا صناديق ثروة سيادية من الصين وسنغافورة وقطر، بالإضافة إلى مالكي أسهم من أميركا الشمالية.

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