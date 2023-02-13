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5.4 مليون مسافر عبروا مطار هيثرو في لندن خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 02:39 مساء
5.4 مليون مسافر عبروا مطار هيثرو في لندن خلال يناير
مسافرون في مطار هيثرو في لندن، 6 أبريل 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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سجل مطار هيثرو في لندن أفضل بداية عام منذ وباء «كوفيد-19»، وفق ما كشف اليوم الإثنين. وعبر أكثر من 5.4 مليون مسافر المطار في يناير، وهو مستوى غير مسبوق منذ مطلع 2020.

كما انتعش الطلب بعد اضطراب شديد في الفترة التي سبقت عيد الميلاد عندما أضرب عناصر قوات الحدود احتجاجا على أجورهم. وقال الرئيس التنفيذي جون هولاند-كاي في بيان «عاد هيثرو إلى أفضل أداء له»، حسب وكالة «فرانس برس».

رحلات «بريتش ايرويز» و«فرجن أتلانتك» إلى الصين
وأضاف المطار اليوم الإثنين أنه يرحب بالأنباء الأخيرة التي تفيد بأن «بريتش ايرويز» و«فرجن أتلانتك» ستستأنفان رحلاتهما إلى الصين في الربيع، بعدما رفعت القوة الاقتصادية الآسيوية قيود كوفيد بالكامل. وسدد كوفيد ضربة لقطاع الطيران على مستوى العالم إذ تراجعت حركة السفر بشكل كبير ما حمل شركات الطيران على إلغاء آلاف الوظائف العام 2020.

وتعافى الطلب بشكل كبير بعدما رفعت تدابير الإغلاق، لكن شركات الطيران والمطارات على حد سواء واجهت صعوبات في العثور على ما يكفي من الموظفين.

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