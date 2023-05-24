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صندوق النقد: الاقتصاد العالمي «بغِنى» عن أزمة سقف الدين الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 05:00 مساء
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي «بغِنى» عن أزمة سقف الدين الأميركي
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. (الإنترنت)
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اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأربعاء أن الاقتصاد العالمي المضطرب أصلًا «بغِنى» عن أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، لكنها توقعت أن يجري حلها في اللحظة الأخيرة كالعادة.

وتشهد الأسواق المالية العالمية ترقّبًا على خلفية التجاذب بين الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين حول سقف المديونية العامة. وما زالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، بحسب «فرانس برس».

وقالت غورغييفا خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة إن «الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلًا من انعدام يقين كبير، بغِنى عن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة». وأكدت أن «التاريخ يُظهر لنا أن الولايات المتحدة تتصارع مع هذا التخلف المفترض»، في إشارة إلى مرات سابقة شهدت فيها الولايات المتحدة مثل هذه المعركة حول سقف الدين.

التضخم بشكل عام في العديد من الدول «في ذروته»
وأضافت أن «في اللحظة الأخيرة يجري حل الأمر وأنا واثقة من أننا سنشهد على هذا السيناريو» هذا العام أيضا. وتابعت «علينا دائمًا أن نبقي في بالنا أن الخطر موجود».

وغالبا ما كان رفع سقف الدين إجراء روتينيا يجري من دون خلاف يذكر، إلا أنه تحول إلى أداة للتجاذب السياسي. ويشترط الجمهوريون للقبول به هذا العام، موافقة بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية. في المقابل، يتّهمهم الديمقراطيون بأخذ الاقتصاد رهينة أجندة سياسية خصوصا قبل الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأوضحت غورغييفا أن التضخم بشكل عام في العديد من الدول «في ذروته» لأن المصارف المركزية ترفع معدلات الفائدة، أما «التضخم الأساسي فلا يزال لا يتراجع كما يجب، ويعود ذلك في المقام الأول إلى عدم تراجع أسعار الأغذية».

وقالت «معدلات الفائدة مرتفعة، وستبقى مرتفعة لفترة أطول، لكننا نتوقع أن يتغيّر المشهد في العام 2024 ومطلع العام 2025».

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