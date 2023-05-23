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البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لرفع سقف الدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 10:16 مساء
البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لرفع سقف الدين
الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، الثلاثاء، أن البيت الأبيض لا ينوي راهنًا اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأوضحت جان-بيار «لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنًا»، في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية، بحسب وكالة «فرانس برس».

- استكمال مباحثات «الفرصة الأخيرة» لرفع سقف الدين الأميركي

وتستكمل الإدارة الديمقراطية وخصومها الجمهوريون، الثلاثاء، المباحثات بشأن رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتفادي التخلف عن سداد الديون، غداة اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أجمع الطرفان على أنه كان مثمرا، وإن لم يفضِ إلى نتيجة.

ولا تزال التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

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