  • Alwasat News
Atwasat

قمة «مجموعة السبع».. ميلوني تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 02:47 مساء
قمة «مجموعة السبع».. ميلوني تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في هيورشيما. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، خلال قمة «مجموعة السبع» في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج «عملي» لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية: «تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد»، وأضافت حسب تصريحات نقلها وفدها أن «المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع»، وفق «فرانس برس»

إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟
وحسب ميلوني، فإن المؤسسة المالية الدولية تظهر «تصلبا» لأنها «لم تحصل» من الرئيس التونسي قيس سعيد على «جميع الضمانات الضرورية». وأوضحت «أنه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدما؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عمليا، وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلا».

-  وزير الداخلية الإيطالي في تونس اليوم وسط تصاعد أزمة الهجرة
-  هجوم في تونس يخلف 4 قتلى بينهم اثنان من زوار كنيس الغريبة

على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التقت ميلوني بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، للبحث في «مسألة الهجرة وعلى وجه الخصوص تونس»، وفقا للمصدر الإيطالي نفسه.

وقال المصدر نفسه «انضم إليهن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة قصيرة». كما تعتبر فرنسا أن إتمام برنامج مساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي «أولوية».

 موافقة مبدئية من صندوق النقد
تونس المثقلة بالديون بمستوى 80% من إجمالي الناتج المحلي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.

لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم وجود التزام حازم من تونس لإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.

يشعر الغربيون بالقلق من عدم إحراز تقدم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي. في أوروبا يخشى القادة، ومنهم ميلوني من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني

وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: تقدم منتظم في المفاوضات بشأن الدين الأميركي
البيت الأبيض: تقدم منتظم في المفاوضات بشأن الدين الأميركي
الصين تعلن عن زيارة نادرة لوزير التجارة إلى الولايات المتحدة
الصين تعلن عن زيارة نادرة لوزير التجارة إلى الولايات المتحدة
الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات
الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات
البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول الميزانية والدين
البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول الميزانية ...
رئيس «النواب» الأميركي: مفاوضات الدين يجب أن تتوقف
رئيس «النواب» الأميركي: مفاوضات الدين يجب أن تتوقف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين...
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
المزيد
قمة «مجموعة السبع».. ميلوني تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس
قمة «مجموعة السبع».. ميلوني تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة......
بايدن: أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن سداد الديون
بايدن: أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن سداد الديون...
«فولكس فاغن» تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية
«فولكس فاغن» تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية...
رئيس «النواب» الأميركي: مفاوضات الدين يجب أن تتوقف
رئيس «النواب» الأميركي: مفاوضات الدين يجب أن تتوقف...
البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول الميزانية والدين
البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول ......
المزيد