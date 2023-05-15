وزير الداخلية الإيطالي في تونس اليوم وسط تصاعد أزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، تونس اليوم، بعد نحو أربعة أشهر من الزيارة التي قام بها في يناير الماضي، برفقة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وتأتي زيارة الوزير الإيطالي إلى تونس فيما تعاني الأخيرة من زيادة تدفقات الهجرة والأزمة الاقتصادية وخطر التخلف عن السداد، بحسب ما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

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وهذه المشكلات تمثل أزمة لإيطاليا فهي الدولة الأوروبية الأقرب إلى السواحل التونسية، كما تمثل أزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

عدد متزايد من المهاجرين غير الشرعيين

والشهر الماضي، أعرب وزير الداخلية الإيطالي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي كمال الفقي، عن قلقه إزاء العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل ما لا يقل عن 24383 شخصًا إلى السواحل الإيطالية من الشواطئ التونسية من بداية العام حتى 2 مايو أي أكثر من 200 شخص يوميًا بزيادة تزيد على 1000% مقارنة بـ 2201 في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعاني تونس من أزمة في قطاع الأمن بسبب عودة ظاهرة «الإرهاب»، حيث استهدف هجوم، كنيس الغربية في جربة في 9 مايو، الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح عناصر من الأمن والمدنيين.

من جهتها، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هجوم جربة بـ«الجبان»، معربة عن القرب من أسر الضحايا والحكومة والشعب التونسي، وأكدت أن إيطاليا تدين بشدة كل أشكال العنف.