«المركزي الأفغاني»: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون دولار إلى كابل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأحد، أن حزمة نقدية جديدة بقيمة 40 مليون دولار وصلت كابل، مشيرًا إلى أنها الشحنة النقدية الثانية، التي تحصل عليها كابل، في أقل من أربعة أيام.

وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن البنك أعلن أن الحزمة النقدية هي جزء من مساعدات إنسانية للأمم المتحدة، وصلت كابل، وجرى إيداعها في بنك تجاري خاص، وفق وكالة «فرانس برس».

مساعدات نقدية أممية

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021، تجاوزت المساعدات النقدية، التي جرى شحنها إلى أفغانستان مليوني دولار.

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ورحب البنك المركزي الأفغاني بالشحنة كجزء من مساعدات نقدية أممية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل أكبر في شتى المجالات.