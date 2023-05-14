  • Alwasat News
Atwasat

«المركزي الأفغاني»: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون دولار إلى كابل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 02:46 مساء
«المركزي الأفغاني»: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون دولار إلى كابل
المصرف المركزي الأفغاني. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأحد، أن حزمة نقدية جديدة بقيمة 40 مليون دولار وصلت كابل، مشيرًا إلى أنها الشحنة النقدية الثانية، التي تحصل عليها كابل، في أقل من أربعة أيام.

وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن البنك أعلن أن الحزمة النقدية هي جزء من مساعدات إنسانية للأمم المتحدة، وصلت كابل، وجرى إيداعها في بنك تجاري خاص، وفق وكالة «فرانس برس».

مساعدات نقدية أممية
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021، تجاوزت المساعدات النقدية، التي جرى شحنها إلى أفغانستان مليوني دولار.

- اجتماع دولي حول أفغانستان في الدوحة بغياب طالبان

ورحب البنك المركزي الأفغاني بالشحنة كجزء من مساعدات نقدية أممية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل أكبر في شتى المجالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. ...
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)

لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يعيّن نائبا جديدا لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي
بايدن يعيّن نائبا جديدا لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي
مجموعة السبع تعتمد أداة جديدة لتنويع شبكات الإمداد بحلول نهاية العام
مجموعة السبع تعتمد أداة جديدة لتنويع شبكات الإمداد بحلول نهاية ...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: نسير «على الطريق الصحيح» بشأن مسار التضخم
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: نسير «على الطريق الصحيح» بشأن مسار ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن ...
النهب في السودان يفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا
النهب في السودان يفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
المزيد
«المركزي الأفغاني»: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون دولار إلى كابل
«المركزي الأفغاني»: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون ......
وزيرة الخارجية الأميركية: إبلاغ الكونغرس بمواعيد التخلف عن سداد الديون خلال أسبوعين
وزيرة الخارجية الأميركية: إبلاغ الكونغرس بمواعيد التخلف عن ......
نقابة عمال السكك الحديدية تتراجع عن إضراب في ألمانيا
نقابة عمال السكك الحديدية تتراجع عن إضراب في ألمانيا...
النهب في السودان يفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا
النهب في السودان يفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف ......
المزيد