شركة أسترالية تعثر على غاز ونفط في زيمبابوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «انفكتوس انيرجي» الأسترالية للنفط والغاز الإثنين العثور على النفط الخفيف والغاز والهيليوم في شمال شرق زيمبابوي النائي، بعد أشهر من التنقيب. وقالت الشركة في بيان إن تحليل عينات من مواقعها النائية قرب الحدود مع موزمبيق أكد وجود «النفط الخفيف ومتكثف الغاز والهيليوم».

وبحسب الشركة فإن النتيجة «تثبت بشكل قاطع وجود الهيدروكربونات» في أحد الآبار. وأشارت الشركة أن العينات المحللة «تظهر تركيبة متسقة وعالية الجودة للغاز الطبيعي، وتظهر محتوىً خاملًا منخفضًا فيه أقل من 1% من ثاني أكسيد الكربون»، بحسب «فرانس برس».

بعد 30 عامًا من تخلي عملاق النفط الأميركي

ويأتي هذا الاكتشاف بعد 30 عامًا من تخلي عملاق النفط الأميركي «اكسون موبيل» عن مسعاها لتأمين النفط الخام في المنطقة. وقد يؤدي الاكتشاف إلى أول إنتاج للغاز في زيمبابوي ويساعد في تحسين إمدادات الطاقة في بلد يعاني من نقص حاد في الكهرباء.

- فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية

- إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي

وتعاني زيمبابوي من انقطاعات شديدة في التيار الكهربائي تصل إلى 19 ساعة يوميًا. ووقّعت شركة «انفكتوس انيرجي» اتفاقية للاستكشاف والتطوير والإنتاج مع زيمبابوي في عام 2018. وتخطط الشركة لبناء منشأة لتحويل الغاز إلى طاقة من أجل تزويد الشبكة الوطنية.