الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الجمعة، عدم ترشحه للانتخابات العامة المقررة في أكتوبر، في قرار مفاجئ أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بشأن هذا الاستحقاق.

ولم يعلن تحالفه الذي ينتمي إلى يسار الوسط «فرنتي تودوس» (جبهة الكل) حتى الآن مرشحاً للانتخابات التمهيدية المقررة في أغسطس، مع إعلان فرنانديز أن الحزب يحتاج إلى توليد جيل جديد من القادة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال فرنانديز في مقطع فيديو: «10 ديسمبر المقبل 2023 هو اليوم المحدد الذي سنحتفل فيه بمرور 40 عاماً على الديموقراطية. في هذا اليوم، سأسلم الوشاح الرئاسي لمن انتُخب بشكل شرعي عن طريق التصويت الشعبي في صناديق الاقتراع».

- صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين

أزمة اقتصادية تضرب الأرجنتين

تأتي هذه الأخبار في خضم أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 22% في الأشهر الثلاثة الماضية وأكثر من 100% خلال العام الماضي، وفيما يعاني البيزو الأرجنتيني انخفاضاً مستمراً في قيمته مقابل الدولار الأميركي.

الشهر الماضي، تحدّث فرنانديز عن سجله خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى التحديات التي واجهها مثل جائحة «كوفيد-19»، وتأثير الحرب في أوكرانيا، والدين العام الهائل، والتضخم المتفشي. كما التقى الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض حيث أكد استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تغير المناخ، قائلاً إن الأرجنتين تواجه أسوأ موجة جفاف في تاريخها.

ويتوجه الأرجنتينيون إلى صناديق الاقتراع في 22 أكتوبر، على أن تجرى جولة ثانية في 19 نوفمبر إذا لزم الأمر. كذلك، تنظم انتخابات تمهيدية لكل من المعسكر الحكومي والمعارضة في 13 أغسطس.