  • Alwasat News
Atwasat

صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 02:26 مساء
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، 26 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي للأرجنتين، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5,3 مليار دولار بشكل فوري إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28,8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين، منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

أكبر برنامج مساعدات
ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثين شهراً، مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار (أي 31,91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.

وسجل الاقتصاد الأرجنتيني نموا نسبته 5,2% في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤا واضحا مقارنة بالعام السابق، لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010-2011).

- صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار

لكن التضخم الذي بلغ 94,8% في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش.

والاتفاق الموقع في مارس 2021 بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية، وهو الثالث عشر الذي تبرمه المؤسسة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عام 1983، يهدف إلى ضبط التضخم المزمن في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط...
المزيد
لتقليص واردات الوقود.. العراق يطلق الإنتاج في مصفاة جديدة لتكرير النفط
لتقليص واردات الوقود.. العراق يطلق الإنتاج في مصفاة جديدة ......
باكستان.. التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عامًا
باكستان.. التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عامًا...
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين...
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل ......
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات ......
المزيد