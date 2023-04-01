صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي للأرجنتين، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5,3 مليار دولار بشكل فوري إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28,8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين، منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

أكبر برنامج مساعدات

ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثين شهراً، مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار (أي 31,91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.

وسجل الاقتصاد الأرجنتيني نموا نسبته 5,2% في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤا واضحا مقارنة بالعام السابق، لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010-2011).

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لكن التضخم الذي بلغ 94,8% في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش.

والاتفاق الموقع في مارس 2021 بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية، وهو الثالث عشر الذي تبرمه المؤسسة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عام 1983، يهدف إلى ضبط التضخم المزمن في البلاد.