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«جونسون أند جونسون» تعرض 8.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 10:52 صباحا
«جونسون أند جونسون» تعرض 8.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي
شعار شركة الأدوية الأميركية العملاقة «جونسون أند جونسون». (الإنترنت)
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عرضت شركة الأدوية الأميركية العملاقة «جونسون أند جونسون» اتفاقًا بقيمة 8.9 مليار دولار لإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة ضدها في أميركا الشمالية بشأن بيع مسحوق التلك الذي تُنسب إليه المسؤولية عن التسبب بالسرطان.

وقالت المجموعة في بيان، إن الاتفاق الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من جانب محكمة، «سيحل بشكل عادل وفعال جميع الشكاوى التي تتهم مسحوق التلك باحتواء مادة الأسبستوس والتسبب في سرطان المبيض»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت شركة «جونسون أند جونسون» أن الصفقة لا تشكل اعترافًا بالذنب، ولا تزال تؤكد أن منتجاتها التي تحوي مسحوق التلك «آمنة»، رغم أنها سحبتها من الأسواق الأميركية الشمالية.

- تأكيد تغريم «جونسون آند جونسون» في قضايا تسبب بودرة التلك بالسرطان

شكاوى «لا أساس لها من الصحة»
هذا الاتفاق الذي أُعلن عنه الثلاثاء، والذي قد تمتد مدفوعاته من جانب شركة تابعة للمجموعة العملاقة على أكثر من 25 عامًا، من شأنه أن «يُنهي جميع الشكاوى الحالية والمستقبلية بشأن التلك»، حسب بيان «جونسون أند جونسون»، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 ألف مدّع وافقوا على مثل هذا الحل للنزاع القضائي.

وقال مسؤول قانوني في «جونسون أند جونسون» في البيان إن «الشركة لا تزال تعتقد أن هذه الشكاوى لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الجدارة العلمية». لكنّ هذا الاتفاق سيتيح «تعويض المدعين في غضون فترة زمنية معقولة».

في يونيو 2021، بعد سنوات من التقاضي، صدر أمر قضائي يلزم «جونسون أند جونسون» بدفع تعويضات بقيمة 2.1 مليار دولار. واعتبرت محكمة استئناف في ولاية ميزوري الأميركية أن المجموعة «باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين، ما تسبب في معاناة جسدية ونفسية قوية».

ومع استمرارها بالدفع ببراءتها، أعلنت شركة «جونسون أند جونسون» في مايو 2020 وقف بيع هذا المسحوق الذي يحتوي على التلك في الولايات المتحدة وكندا، وهما بلدان انخفضت فيهما المبيعات بسبب تغير العادات وعدم ثقة المستهلكين بالمنتج.

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