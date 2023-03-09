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بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على الأثرياء والشركات الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 07:45 مساء
بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على الأثرياء والشركات الكبرى
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أصحاب المليارات وزيادة الضرائب على الشركات بنحو ثلاثة أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة، والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونغرس سيرفضونها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال البيت الأبيض إن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أغنى الأغنياء الأميركيين. أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28%، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الرئاسة الأميركية.

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