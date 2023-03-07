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الدنمارك تنتقد فشل الدول الغنية في جمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمكافحة المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 05:57 مساء
الدنمارك تنتقد فشل الدول الغنية في جمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمكافحة المناخ
فيضان يغرق منازل السكان في إحدى الدول الأفريقية الفقيرة. (الإنترنت)
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وصفت الدنمارك وهي واحدة من أكثر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية نشاطًا في العالم، الثلاثاء، إخفاق الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمكافحة التغير المناخي بأنه يشكل «إحراجًا تامًا».

وقال وزير التنمية الدنماركي دان يورجنسن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا الذي يعقد في قطر إن هناك حاجة إلى «تريليونات» في العقود القادمة للسيطرة على التداعيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، بحسب «فرانس برس».

ويشكل تأثير التغيُّر المناخي على الدول الـ46 الأفقر في العالم والتي تضم 33 بلدًا أفريقيًا موضوعًا رئيسيًا خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس في الدوحة. قال يورغنسن إنه «أمر محرج تمامًا أن العالم المتقدم لم يقدم بعد 100 مليار دولارجرى التعهد بها العام 2009».

 83 مليار دولار وصلت من التعهدات فقط
وكانت الدول الغنية تعهدت في مؤتمر المناخ الذي عقد في كوبنهاغن العام 2009 بتقديم الأموال سنويًا بحلول 2020 ولكن لم يصل منها سوى 83 مليار دولار. وأكد الوزير الدنماركي أن «في الدنمارك، نحن نقدم أكثر من حصتنا».

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وتعد الدنمارك واحدة من الدول الإسكندنافية التي تجاوزت هدف الأمم المتحدة بتقديم 0.7% من الدخل القومي الإجمالي على شكل مساعدات خارجية.

تخفيض ميزانيات المساعدات بسبب الجائحة
وقامت بعض الدول المتقدمة بتخفيض ميزانيات المساعدات بسبب جائحة «كوفيد-19»، بينما قامت دول أوروبية من بينها الدنمارك بتحويل أموال المساعدات الخارجية للتعامل مع اللاجئين من الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات الدولية.

وأشار المسؤول إلى أننا «بحاجة إلى زيادة هذا التمويل»، مضيفًا «نحن بحاجة لتريليونات، ولهذا فإن 100 مليار لا ينبغي أن تكون مشكلة».

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة التنمية كريسولا زاكاروبولو أن بلادها ترغب في تكثيف المفاوضات بشأن تمويل المساعدات في قمة تعقد في باريس في 22 و23 من يونيو المقبل.

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