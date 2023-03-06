«المركزي» الصيني يضخ المزيد من السيولة النقدية عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 7 مليارات يوان (حوالي 1.02 مليار دولار أميركي) بسعر فائدة 2%. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على السيولة النقدية مستقرة حتى نهاية الشهر، وفقا للبنك المركزي.