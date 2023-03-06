أسعار النفط تنخفض مع استهداف الصين نموا اقتصاديا أقل من المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت أسعار النفط على انخفاض يوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدفا أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي هذا العام، عند نحو 5%، بينما ينتظر المستثمرون بحذر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام «برنت» على انخفاض 58 سنتا أو 0.7% إلى 85.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 79.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

توقعات النمو الاقتصادي في الصين

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، أمس الأحد، إن أساس النمو المستقر في الصين بحاجة إلى التعزيز، ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة، وتوقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.

ومع ذلك، رفع المحللون في بنك «UBS» للاستثمار توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 5.4% للعام 2023 وإلى 5.2% للعام 2024، من 4.9% و4.8% على الترتيب.

في الوقت نفسه ، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم حيث تقوم البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم.



وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، جيروم باول، بشهادته أمام «كونجرس» يومي الثلاثاء والأربعاء ، حيث من المحتمل أن يستجوب بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة الفائدة أكثر في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.