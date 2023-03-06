  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تنخفض مع استهداف الصين نموا اقتصاديا أقل من المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 08:44 صباحا
أسعار النفط تنخفض مع استهداف الصين نموا اقتصاديا أقل من المتوقع
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

افتتحت أسعار النفط على انخفاض يوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدفا أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي هذا العام، عند نحو 5%، بينما ينتظر المستثمرون بحذر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام «برنت» على انخفاض 58 سنتا أو 0.7% إلى 85.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 79.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

توقعات النمو الاقتصادي في الصين
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، أمس الأحد، إن أساس النمو المستقر في الصين بحاجة إلى التعزيز، ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة، وتوقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.

ومع ذلك، رفع المحللون في بنك «UBS» للاستثمار توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 5.4% للعام 2023 وإلى 5.2% للعام 2024، من 4.9% و4.8% على الترتيب.

في الوقت نفسه ، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم حيث تقوم البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، جيروم باول، بشهادته أمام «كونجرس» يومي الثلاثاء والأربعاء ، حيث من المحتمل أن يستجوب بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة الفائدة أكثر في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية

رسميًا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيادة ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7,2% في 2023
زيادة ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7,2% في 2023
الصين تحدد هدفا حذرا لنمو اقتصادها وترفع ميزانية الدفاع
الصين تحدد هدفا حذرا لنمو اقتصادها وترفع ميزانية الدفاع
النقابات تعتزم «تعطيل» فرنسا الثلاثاء احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد
النقابات تعتزم «تعطيل» فرنسا الثلاثاء احتجاجا على إصلاح نظام ...
مؤتمر الدوحة للبلدان الفقيرة بين أمنيات وخيبات أمل
مؤتمر الدوحة للبلدان الفقيرة بين أمنيات وخيبات أمل
جنوح سفينة بقناة السويس والدفع بأربع قاطرات لتعويمها
جنوح سفينة بقناة السويس والدفع بأربع قاطرات لتعويمها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا...
المزيد
أسعار النفط تنخفض مع استهداف الصين نموا اقتصاديا أقل من المتوقع
أسعار النفط تنخفض مع استهداف الصين نموا اقتصاديا أقل من ......
قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم سفينة حاويات جنحت أثناء عبورها
قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم سفينة حاويات جنحت أثناء ......
الرئيس الكوبي يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة النفط الروسية «روسنفت»
الرئيس الكوبي يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة النفط الروسية ......
جنوح سفينة بقناة السويس والدفع بأربع قاطرات لتعويمها
جنوح سفينة بقناة السويس والدفع بأربع قاطرات لتعويمها...
مؤتمر الدوحة للبلدان الفقيرة بين أمنيات وخيبات أمل
مؤتمر الدوحة للبلدان الفقيرة بين أمنيات وخيبات أمل...
المزيد