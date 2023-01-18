  • Alwasat News
Atwasat

وزيرة أميركية تجري جولة أفريقية في مواجهة نفوذ الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 10:16 صباحا
وزيرة أميركية تجري جولة أفريقية في مواجهة نفوذ الصين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال اجتماع مع الرئيس السنغالي ماكي سال في القمة الإفريقية الأميركية في واشنطن، 15 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

توجّهت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أفريقيا، في جولة تستمرّ 11 يومًا وتشمل دولا عدة من أجل تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع القارّة، حيث أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا.

وبعد وقفة وجيزة في زوريخ حيث ستلتقي بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تنتقل يلين إلى السنغال وزامبيا ثمّ جنوب أفريقيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من انعقاد قمة أفريقية أميركية في ديسمبر في واشنطن، أعلن خلالها البيت الأبيض خططا استثمارية بمليارات الدولارات في السنوات المقبلة في أفريقيا. وفي حين تسعى كلّ من الصين وروسيا إلى تعزيز نفوذهما في أفريقيا، تعتمد الولايات المتحدة موقفا دفاعيا في محاولة للدفاع عن مكانتها في القارة.

ورأت سوزان بايج وهي سفيرة أميركية سابقة في جنوب السودان وأستاذة في جامعة ميشيغن، أنه رغم التعهّدات التي أُعلن عنها خلال القمة، فإنه «يجب أن ننتقل من القول إلى الفعل» في دعم الدول الأفريقية. وقالت لوكالة «فرانس برس»: «أعتقد أن الهدف الأساسي (من رحلة جانيت يلين) سيكون التموضع بالنسبة للصين، وهذا أمر مؤسف لأن الدول الأفريقية تريد أن تُرَى على ما هي وليس كأنها ساحة معركة بين القوى الكبرى».

يلين تلتقي الرئيس السنغالي
وفي أول محطة من جولتها الأفريقية، تلتقي يلين، الجمعة في دكار، بالرئيس السنغالي ماكي سال، وهو أيضًا رئيس الاتحاد الأفريقي حاليًا، وفق وزارة الخزانة الأميركية. ولفتت وزارة الخزانة إلى أن يلين ستشدّد خلال هذا اللقاء على الجهود الأميركية لتعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية «من خلال رفع مستويات الاستثمارات والتدفقات التجارية».

وفي وقت لاحق، تلتقي يلين برئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما وعدد من كبار المسؤولين. وبعد وصوله إلى السلطة إثر انتخابات العام 2021 التي فاز فيها على الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو بفارق مليون صوت تقريبًا، تعهّد هيشيليما بتعزيز المصداقية المالية لزامبيا بعدما ورث اقتصادًا منهارًا.

ويُتوقع أن تُعلن الوزيرة الأميركية عن جهود مشتركة في مجال الصحة من أجل الاستعداد لمواجهة أي أوبئة في المستقبل، وفي مجال الأمن الغذائي. وفي آخر محطة من رحلتها، تلتقي يلين بنظيرها الجنوب إفريقي إنوش غودونغوانا وحاكم المصرف المركزي ليسيتجا كغانياغو.

وستتطرق يلين خلال جولتها الأفريقية إلى أهمية تحسين الوصول إلى الطاقات المتجددة وإلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي
لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا

لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا
كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»
«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية
باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين

باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين
البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتدى دافوس يبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وقضايا العالم والعولمة المتعثرة
منتدى دافوس يبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وقضايا العالم والعولمة ...
التضخم في ألمانيا يبلغ أعلى مستوياته في 2022 وتوقعات بتحرك المركزي الأوروبي
التضخم في ألمانيا يبلغ أعلى مستوياته في 2022 وتوقعات بتحرك ...
«غولدمان ساكس» ينهي الربع الأخير من 2022 بتراجع كبير في الإيرادات
«غولدمان ساكس» ينهي الربع الأخير من 2022 بتراجع كبير في الإيرادات
الاتحاد الأوروبي يندد بالمحاولات الصينية والأميركية لجذب صناعاته الخضراء
الاتحاد الأوروبي يندد بالمحاولات الصينية والأميركية لجذب صناعاته ...
الصين قلقة من الآثار الجانبية لرفع البنوك المركزية الرئيسية معدلات الفائدة
الصين قلقة من الآثار الجانبية لرفع البنوك المركزية الرئيسية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ...
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو ......
المزيد
وزيرة أميركية تجري جولة أفريقية في مواجهة نفوذ الصين
وزيرة أميركية تجري جولة أفريقية في مواجهة نفوذ الصين...
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمؤشرات إيجابية من الصين
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمؤشرات إيجابية من الصين...
«السياحة العالمية»: عدد السياح الأجانب تضاعف في 2022
«السياحة العالمية»: عدد السياح الأجانب تضاعف في 2022...
الصين قلقة من الآثار الجانبية لرفع البنوك المركزية الرئيسية معدلات الفائدة
الصين قلقة من الآثار الجانبية لرفع البنوك المركزية الرئيسية ......
الاتحاد الأوروبي يندد بالمحاولات الصينية والأميركية لجذب صناعاته الخضراء
الاتحاد الأوروبي يندد بالمحاولات الصينية والأميركية لجذب ......
المزيد