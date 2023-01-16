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أزمة طاقة تدفع رئيس أوزبكستان لإقالة مسؤولين بارزين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 06:20 مساء
أزمة طاقة تدفع رئيس أوزبكستان لإقالة مسؤولين بارزين
الرئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف يشارك في قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. (أ ف ب)
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أقال رئيس أوزبكستان الإثنين عددا من السياسيين وكبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس بلدية طشقند، على خلفية أزمة طاقة ووسط انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية في أوزبكستان، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، إلى أن الحرارة المسجّلة في طشقند في 13 يناير (19,80 درجة تحت الصفر) هي الأكثر انخفاضًا في شهر يناير في السنوات الخمسين الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

اتهامات بعدم مكافحة «الفساد» و«النهب» 
وقال الرئيس شوكت ميرزوييف في مقطع فيديو «أقلت رئيس بلدية طشقند لعدم تهيئته (العاصمة) بشكل جيد لفصل الشتاء ولكلامه الفارغ ولتقاريره الكاذبة ولعدم واقعيته». وأعلن أيضًا إقالة نائب وزير الطاقة ورئيس محطات الطاقة الحرارية ورؤساء بلديات الدوائر. وانتقد أيضًا محافظين ووضع العديد من المدراء في شركات للطاقة تحت المراقبة.

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واتهم ميرزوييف هؤلاء المسؤولين بعدم مكافحة «الفساد» و«النهب» في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن ما يعادل 20% من الاستهلاك السنوي للغاز في أوزبكستان لم يُسلّم للمستهلكين كما كان مقررًا.

وأوزبكستان غنية بالموارد الطبيعية وهي واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم مع أكثر من 50 مليار متر مكعب سنويًا. لكن البلد يشهد بانتظام انقطاعًا للتيار الكهربائي وللتدفئة، مثل حال الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان) بسبب تقادم البنى التحتية.

اتفاقية استيراد غاز مع جارتها تركمانستان
ولتعويض عجز الطاقة، وقعت أوزبكستان، التي أوقفت صادراتها من الغاز بالكامل، اتفاقية استيراد مع جارتها تركمانستان في  ديسمبر. وأثارت روسيا مؤخرًا فكرة «اتحاد للغاز مع أوزبكستان وكازاخستان» وهو اقتراح لم يُبن عليه مذاك الحين.

وتلي التسريحات هذه توقيف العديد من رؤساء شركات الطاقة في أوزبكستان في الأسابيع الأخيرة بتهمة ممارسة «أنشطة غير مشروعة» مرتبطة بتزويد الغاز والكهرباء. وكان الرئيس قد اتهم أيضًا سياسيين بـ«التشكيك» بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحاول القيام بها منذ وصوله إلى السلطة في العام 2016.

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