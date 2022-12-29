إضراب في وسائل النقل التونسية 25 يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير المقبلين في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضا لسياسة الحكومة التي اعتبرها «تهمش الشركات العامة».

وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العام من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها «انقلاب»، وفق «رويترز».

وشهدت تونس في منتصف ديسمبر الجاري انتخابات تشريعية غابت عنها المعارضة في مقدمتها حزب «النهضة»، والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يلعب دورًا سياسيًا في البلاد.