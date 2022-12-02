الدولار قرب أدنى مستوى في 16 أسبوعا واليوان يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ 2005

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب الدولار من أدنى مستوياته في 16 أسبوعا، مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة، قبل بيانات رئيسية تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم عملتها في 2005.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، 0.1% إلى 104.55، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 29 يونيو عند 104.36، بحسب وكالة «رويترز»..

إبطاء وتيرة رفع الفائدة

وتراجع المؤشر بأكثر من 5% الشهر الماضي وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، خلال اجتماعه في ديسمبر إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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ويتجه تركيز المستثمرين حاليا لبيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، المقرر نشرها يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع أسعار الفائدة على سوق العمل.

في غضون ذلك، صعد اليوان الصيني 0.4% أمام الدولار إلى 7.0294، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقا لبيانات رفينيتيف، مدعوما بتوقعات بتخلي بكين عن سياسة «صفر كوفيد»، إلى جانب ترقب إبطاء المركزي الأمريكي لوتيرة خفض الفائدة.

وهبط الدولار 1% إلى 133.98 ين، وتراجع لأدنى مستوى منذ 16 أغسطس.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1% أمس الخميس، ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2260 دولار، وسجل ارتفاعا 1.7% يوم الخميس، ووصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2311 دولار.