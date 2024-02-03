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الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:33 صباحا
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر
إليك الأسباب التي تجعل تغيير سائل التبريد ضروريا، حتى إن لم ينقص مستواه (أرشيفية: الإنترنت)
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التغيير الدوري لسائل التبريد في نظام التبريد للمركبة يعد أمرا مهما للحفاظ على صحة المحرك وضمان أدائه الأمثل في ظروف التشغيل القاسية، على الرغم من أن بعض السائقين يحتفظون بسائل التبريد لفترات طويلة دون أن ينقص مستواه، إلا أن تغييره بشكل دوري ضروري لعدة أسباب نقدم لكم بعضها وفقا لموقع «تيربو العرب».

أهمية تغيير سائل التبريد
- درجة غليان سائل التبريد تختلف عن درجة غليان الماء العادي أو الماء المقطر، فدرجة غليان سائل التبريد تصل إلى حوالي 140 درجة مئوية، في حين أن درجة غليان الماء تبلغ 100 درجة مئوية لذلك، يعتبر سائل التبريد أكثر تحملا للحرارة ويمكنه الحفاظ على درجة حرارة المحرك المستقرة في ظروف التشغيل القاسية.

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لكن يتأثر سائل التبريد بمرور الوقت والاستخدام المستمر، وقد يتدهور خواصه الكيميائية، قد ينخفض مستوى الحموضة، وتتراكم الشوائب والرواسب في النظام، مما يؤثر على أداء التبريد ويمكن أن يتسبب في تلف المحرك.

- يحتوي سائل التبريد على مواد مانعة للتآكل تحمي المكونات الداخلية للمحرك من التآكل، ومع مرور الوقت، قد تفقد هذه المواد فعاليتها، مما يضعف الحماية ويزيد من خطر التآكل.

- قد تحدث تسربات في نظام التبريد بسبب تآكل الأنابيب أو الأختام أو أجزاء أخرى، وتغيير سائل التبريد بشكل دوري يمكن أن يساعد في اكتشاف تسربات محتملة وإصلاحها قبل أن تتسبب في مشاكل أكبر.

- فيجب تغيير سائل التبريد بشكل دوري حتى لو لم ينقص مستواه. ذلك يساعد في الحفاظ على صحة المحرك وكفاءة التبريد، ويحمي من التآكل ويساعد في اكتشاف التسربات المحتملة. يجب الالتزام بتوصيات الشركة المصنعة والأخذ في الاعتبار ظروف التشغيل ودرجات الحرارة المحيطة لتحديد الوقت المناسب لتغيير سائل التبريد.

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أضرار عدم تغيير سائل التبريد
إذا لم يجر تغيير سائل التبريد بانتظام، فقد يحدث عدة مشاكل تؤثر على صحة وأداء نظام التبريد والمحرك، إليك بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث:

فقدان الخصائص الكيميائية:
- يمكن لسائل التبريد أن يفقد خصائصه الكيميائية المهمة مع مرور الوقت، قد يزداد مستوى الحموضة في السائل، مما يؤدي إلى تآكل المكونات الداخلية للنظام وتلفها. كما قد يتراكم الرواسب والشوائب في النظام، وهذا يقلل من كفاءة التبريد ويعوق تدفق السائل.

زيادة خطر التآكل:
- يحتوي سائل التبريد على مواد مانعة للتآكل تحمي المكونات الداخلية للمحرك من التآكل، ولكن مع مرور الوقت، تفقد هذه المواد فعاليتها وتزداد احتمالية التآكل في المحرك وأجزاء النظام، وقد جرى ذكر هذه النقاط سابقا.

تراكم الصدأ والرواسب:
- إذا لم يجر تغيير سائل التبريد بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الصدأ والرواسب في النظام، هذه الترسبات يمكن أن تعوق تدفق السائل وتسد الأنابيب والمبردات، مما يقلل من كفاءة التبريد ويزيد من درجة حرارة المحرك.

زيادة خطر الغليان:
- سائل التبريد يتم تصميمه للتحمل في درجات حرارة عالية ويمتلك نقطة غليان أعلى من الماء، ولكن عندما يتدهور سائل التبريد ويفقد خصائصه، قد يبدأ في الغليان في درجات حرارة أقل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط النظام وتلف المكونات.

تلف مضخة المياه:
- يحتوي سائل التبريد على مواد تزيد من كفاءة مضخة المياه وتحميها من التآكل، إذا لم يتم تغيير السائل بانتظام، فقد تتعرض مضخة المياه للتآكل والتلف، مما يؤثر على تدفق المياه وكفاءة التبريد.

الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر
الفرق بين ماء الردياتير الأحمر والأخضر في عملية تبريد محرك السيارة يكمن في تركيبتهما وخصائصهما، يستخدم ماء الردياتير في نظام التبريد المتكامل في السيارة لتبريد المحرك وأجزائه الداخلية.

ماء الردياتير الأخضر
- يتكون من ماء مخلوط بمواد تمنع تفاعل الماء مع أجزاء السيارة الميكانيكية، لا يحتوي على أملاح أو شوائب ويمكن استخدامه للحفاظ على درجة حرارة المحرك المناسبة، يحتوي على مكونات تساعد في تجنب التفاعل مع المحرك والردياتير، ويمتاز بدرجة غليان عالية تصل إلى حوالي 120 درجة مئوية، ينصح بتغييره كل عامين بسبب تغير خصائصه مع الوقت. ومع ذلك، يحتوي على مادة السيليكات التي يمكن أن تتلف بعض أجزاء نظام التبريد.

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ماء الردياتير الأحمر
- يشبه الماء الأخضر في تركيبته وخصائصه، ولا يحتوي على أملاح أو شوائب تؤثر على ردياتير السيارة، يتميز أيضا بخاصية مانعة للتجمد عند درجات الحرارة المنخفضة، لا يحتوي على السيليكات الموجودة في الماء الأخضر، ولذلك فإنه لا يتسبب في تلف أجزاء نظام التبريد، يستخدم عادة في المحركات الكبيرة والصغيرة ويمتاز بعمر طويل يصل إلى 5 سنوات، وبالتالي يُعتبر بعض الناس أفضل نوع من موائع التبريد.

لذا، يجب على الأشخاص الاختيار بين ماء الردياتير الأحمر والأخضر وفقا لاحتياجاتهم وتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

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