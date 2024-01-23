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زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 12:23 مساء
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
مجموعة سيارات تابعة لشركة «بيجو» الفرنسية في شرق فرنسا، 25 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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اكتسبت السيارات بمختلف فئاتها سنتيمترات عدة خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من تعقيدات حركة السير وركن السيارات في المدن، على ما بين تقرير نشرته اليوم الإثنين منظمة «ترانسبورت أند إنفايرنمنت» غير الحكومية.

وفي أوروبا، ازداد حجم السيارات الجديدة سنتيمترا واحدا في المتوسط كل عامين، في حين أن نصف السيارات الجديدة المُباعة هي أصلا كبيرة جدا نسبة إلى مساحات ركن السيارات في الشوارع، بحسب الدراسة.

زيادة أحجام السيارات الأوروبية منذ 2018
واكتسبت أكثر 100 سيارة مُباعة في أوروبا، 2.5 سنتيمتر بالمتوسط منذ العام 2018، إذ بات حجمها 180,3 سنتمترا بعدما كان 177.8 سنتمتر.

وكان هذا الاتساع في حجم السيارات مطردا، إذ لم يتخط متوسط حجم السيارات في دول الاتحاد الأوروبي 170.5 سنتمترا في العام 2021، بحسب منظمة «إنترناشونال كاونسل أون كلين ترانسبورتيشن» غير الحكومية.

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وزاد حجم الأنواع الأكثر مبيعا في أوروبا ما بين ثلاثة وخمسة سنتيمترات في أحدث طرازاتها، على غرار «بيجو 3008» و«رينو كليو» و«سكودا فابيا» و«فيات باندا»، حتى سيارات «ميني» تجاوز حجمها 1,80 متر في طرازاتها الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV).

إلا أن الاتساع في الحجم الأكثر بروزا كان في السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة، وفق «ترانسبورت أند إنفايرنمنت». وقد تجاوز حجم سيارات «بي إم دبليو» من طرازات «غكس 5» و«إكس 6» وإكس إم» مترين، فيما اقترب من مترين حجم كل من «لاند روفر ديفندر» و«أودي كيو 8» و «فولفو إي إكس 90».

وتصدرت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا لائحة مشتري السيارات كبيرة الحجم.

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