محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تأتي النسخة السابعة من ألعاب «غران توريزمو» لمحاكاة سباقات السيارات بمفاجآت جديدة للاعبين، منها توفير سيارة «سوزوكي جيمني»، وبلغاري «Aluminum Vision GT»، وجينيسيس « X Gran Berlinetta Vision GT».

ولم يضيع لاعبو «بلاي ستيشن» الجيل الخامس كثير من الوقت قبل تجربة السيارات الجديدة وإخضاعها للتعديلات الرقمية، واستخدامها في السباقات في البراري الافتراضية، حسب موقع «كار سكوبس».

علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية

ووقع اختيار مصمم لعبة «غران توريزمو» على سيارة «سوزوكي جيمني» موديل العام 2019، في هيئتها ذات التصميم المربع، وإدخال التعديلات التي تتسق مع التنظيمات الموضوعة في الأسواق اليابانية.

محرك السيارة

وعلى عكس «جيمني» المخصصة للأسواق العالمية، والمعروفة في اليابان باسم سييرا، تأتي النسخة المخصصة للعبة الإلكترونية مع محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 63 حصانا.

لكن الأداء الضعيف الذي تقدمه «جيمني»، مع الجسم الضيق، والخلوص الأرضي الواسع، يجعلها واحدة من أقل الطرازات ملاءمة للاستخدام على حلبات السباقات. ومع ذلك، احتلت السيارات اليابانية والبطيئة دائمًا مكانة خاصة في قلوب عشاق ألعاب «غران توريزمو».

زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة

تصميم السيارة

وتعرف «جيمني» بقابليتها للتعديل بأكثر من طريقة على حسب أذواق السائق. إذ يُعد تصميم السيارة الصندوقي بمثابة «لوحة فارغة» لمحبي تعديلات السيارات، تمكنهم من إنشاء نسخ طبق الأصل من أي سيارة يمكن تخيلها تقريبا.

في حين أن «غران توريزمو» قد تقدم نطاقا أضيق من الخيارات مقارنة بمشهد ما بعد البيع في أرض الواقع، إلا أنها لا تزال تمكن المستخدمين من تعديل وتحديث جوانب مختلفة من سيارة السوزوكي الصغيرة.