  • Alwasat News
Atwasat

محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 31 يناير 2024, 10:30 صباحا
محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة
تعرف على مميزات «سوزوكي جيمني» المعدلة الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تأتي النسخة السابعة من ألعاب «غران توريزمو» لمحاكاة سباقات السيارات بمفاجآت جديدة للاعبين، منها توفير سيارة «سوزوكي جيمني»، وبلغاري «Aluminum Vision GT»، وجينيسيس « X Gran Berlinetta Vision GT».

ولم يضيع لاعبو «بلاي ستيشن» الجيل الخامس كثير من الوقت قبل تجربة السيارات الجديدة وإخضاعها للتعديلات الرقمية، واستخدامها في السباقات في البراري الافتراضية، حسب موقع «كار سكوبس».

علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية

ووقع اختيار مصمم لعبة «غران توريزمو» على سيارة «سوزوكي جيمني» موديل العام 2019، في هيئتها ذات التصميم المربع، وإدخال التعديلات التي تتسق مع التنظيمات الموضوعة في الأسواق اليابانية.

محرك السيارة
وعلى عكس «جيمني» المخصصة للأسواق العالمية، والمعروفة في اليابان باسم سييرا، تأتي النسخة المخصصة للعبة الإلكترونية مع محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 63 حصانا.

لكن الأداء الضعيف الذي تقدمه «جيمني»، مع الجسم الضيق، والخلوص الأرضي الواسع، يجعلها واحدة من أقل الطرازات ملاءمة للاستخدام على حلبات السباقات. ومع ذلك، احتلت السيارات اليابانية والبطيئة دائمًا مكانة خاصة في قلوب عشاق ألعاب «غران توريزمو».

زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة

تصميم السيارة
وتعرف «جيمني» بقابليتها للتعديل بأكثر من طريقة على حسب أذواق السائق. إذ يُعد تصميم السيارة الصندوقي بمثابة «لوحة فارغة» لمحبي تعديلات السيارات، تمكنهم من إنشاء نسخ طبق الأصل من أي سيارة يمكن تخيلها تقريبا.

في حين أن «غران توريزمو» قد تقدم نطاقا أضيق من الخيارات مقارنة بمشهد ما بعد البيع في أرض الواقع، إلا أنها لا تزال تمكن المستخدمين من تعديل وتحديث جوانب مختلفة من سيارة السوزوكي الصغيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا

كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا
«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة

«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة
تقرير غربي: معارك «شمال مالي» تكشف «خرافة» حظر الأسلحة الصغيرة في ليبيا

تقرير غربي: معارك «شمال مالي» تكشف «خرافة» حظر الأسلحة الصغيرة في ليبيا
شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات

شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات
41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)

41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
معهد إيطالي يرجح استمرار معاناة أهالي درنة والمناطق المتضررة في غياب استقرار وتوحيد ليبيا

معهد إيطالي يرجح استمرار معاناة أهالي درنة والمناطق المتضررة في غياب استقرار ...
عثمان الحضيري: استخراج النفط الصخري يضر بمخزونات ليبيا من المياه الجوفية

عثمان الحضيري: استخراج النفط الصخري يضر بمخزونات ليبيا من المياه الجوفية
معهد إيطالي: مبادرة باتيلي فقدت بريقها وهناك حاجة لمبادرة جديدة

معهد إيطالي: مبادرة باتيلي فقدت بريقها وهناك حاجة لمبادرة جديدة
إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن

الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن

غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك آب» متوسطة الحجم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك......
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها...
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس...
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية...
المزيد
محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة
محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة...
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»...
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» و«تويوتا»
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» ......
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة...
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب ......
المزيد