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علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:02 مساء
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية
شعار «X» بديلا لعلامة «AvtoVAZ» الروسية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «AvtoVAZ» الروسية أنها ستنتج جيلا جديدا من السيارات تحت علامة تجارية جديدة.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، مكسيم سوكولوف:«شركة «AvtoVAZ» ستنتج في مصنعها ببطرسبورغ سيارات جديدة تحت علامة تجارية جديدة أيضا» وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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وأضاف: «لقد قلنا سابقا أن خطوط تصنيع منتجاتنا ستتوسع، وذلك بفضل المشاريع المرخصة التي نطورها مع الشركاء، يعمل مصنعنا في بطرسبورغ على هذه المشاريع، وفي هذا المصنع بالذات تم ترخيص العلامة التجارية الجديدة لسياراتنا، السيارات التي سينتجها المصنع تحت العلامة التجارية الجديدة ستطرح لدى وكلاء سيارات لادا ربيع العام الجاري».

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وأشار سوكولوف إلى أن شعار «X» المسجل سابقا بواسطة «AvtoVAZ» سيكون الشعار المعتمد للعلامة التجارية الجديدة.

وأشارت «AvtoVAZ» نهاية العام الماضي أيضا إلى أنها تعمل على تطوير أجيال جديدة من السيارات، وفي الربع الأول من العام الجاري ستبدأ بعمليات الإنتاج المتسلسل لسيارات «LADA e-Largus» الكهربائية.

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