تأجيل معرض ديترويت للسيارات إلى العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

بعد عامين من الانعقاد، تقرر إلغاء معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات للعام 2024، وتأجيله إلى العام المقبل.

«تسلا» تخفض تقديرات النطاق لطرازات «إس» و«إكس» و«واي»

وقال الرئيس التنفيذي لمعرض ديترويت للسيارات، رود البرتس: «بعد نقاشات مع عدد من الشركاء، نعتقد أن تاريخ يناير هو التاريخ الأنسب». وكان المعرض يقام في شهر سبتمبر خلال العامين الماضيين، كما نقل موقع «كار سكوبس».

إعادة تصور للمعرض

وأضاف: «في مشهد السيارات العالمي المتغير باستمرار، يعكس هذا التحديث جهودنا لمواصلة إعادة تصور معرض ديترويت للسيارات مع مراقبة ما هو أكثر أهمية - وهو إثارة حماس الناس للسيارات».

من المقرر أن يجري عرض «Charity Preview» في 10 يناير، بينما سيستمر العرض الرئيسي في الفترة من 11 إلى 20 يناير.

بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية

ومنذ استئنافه في أعقاب جائحة «كوفيد19»، كانت حلقات معرض ديترويت للسيارات المنعقدة في السابق سيئة، مع عدم مشاركة عدد من صناع السيارات الرئيسيين، وهو ما جعل صالات العرض تبدو فارغة إلى حد كبير.

غير أن نسخة العام 2023 شهدت تحسنًا كبيرًا، إذ عمل موردو السيارات على ملء الفراغ الذي تركته شركات تصنيع السيارات بقرارها الحضور والمشاركة. وشهد المعرض الظهور الأول لعدد من السيارات مثل «فورد إف 150» و«جي إم سي أساديا».