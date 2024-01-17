  • Alwasat News
Atwasat

تأجيل معرض ديترويت للسيارات إلى العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 17 يناير 2024, 05:14 مساء
تأجيل معرض ديترويت للسيارات إلى العام 2025
إعادة تصور معرض ديترويت للسيارات وتأجيلة لعام 2025 (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بعد عامين من الانعقاد، تقرر إلغاء معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات للعام 2024، وتأجيله إلى العام المقبل.

«تسلا» تخفض تقديرات النطاق لطرازات «إس» و«إكس» و«واي»

وقال الرئيس التنفيذي لمعرض ديترويت للسيارات، رود البرتس: «بعد نقاشات مع عدد من الشركاء، نعتقد أن تاريخ يناير هو التاريخ الأنسب». وكان المعرض يقام في شهر سبتمبر خلال العامين الماضيين، كما نقل موقع «كار سكوبس».

إعادة تصور للمعرض
وأضاف: «في مشهد السيارات العالمي المتغير باستمرار، يعكس هذا التحديث جهودنا لمواصلة إعادة تصور معرض ديترويت للسيارات مع مراقبة ما هو أكثر أهمية - وهو إثارة حماس الناس للسيارات».

من المقرر أن يجري عرض «Charity Preview» في 10 يناير، بينما سيستمر العرض الرئيسي في الفترة من 11 إلى 20 يناير.

بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية

ومنذ استئنافه في أعقاب جائحة «كوفيد19»، كانت حلقات معرض ديترويت للسيارات المنعقدة في السابق سيئة، مع عدم مشاركة عدد من صناع السيارات الرئيسيين، وهو ما جعل صالات العرض تبدو فارغة إلى حد كبير.

غير أن نسخة العام 2023 شهدت تحسنًا كبيرًا، إذ عمل موردو السيارات على ملء الفراغ الذي تركته شركات تصنيع السيارات بقرارها الحضور والمشاركة. وشهد المعرض الظهور الأول لعدد من السيارات مثل «فورد إف 150» و«جي إم سي أساديا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تسلا» تخفض تقديرات النطاق لطرازات «إس» و«إكس» و«واي»
«تسلا» تخفض تقديرات النطاق لطرازات «إس» و«إكس» و«واي»
كل ما تريد معرفته عن «ترانسبورتر تي 7» من «فولكس فاجن»
كل ما تريد معرفته عن «ترانسبورتر تي 7» من «فولكس فاجن»
«هوندا» تعرض الفئة الجديدة من «سيفيك» في طوكيو
«هوندا» تعرض الفئة الجديدة من «سيفيك» في طوكيو
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «هواوي»
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «هواوي»
مشكلة في نظام التسخين بسيارات «لوسيد»
مشكلة في نظام التسخين بسيارات «لوسيد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية...
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات...
4 مؤشرات للوقود المغشوش
4 مؤشرات للوقود المغشوش...
تعديل جديد لـ«لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية
تعديل جديد لـ«لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية...
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023...
المزيد
تأجيل معرض ديترويت للسيارات إلى العام 2025
تأجيل معرض ديترويت للسيارات إلى العام 2025...
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية...
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك آب» متوسطة الحجم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك......
مشكلة في نظام التسخين بسيارات «لوسيد»
مشكلة في نظام التسخين بسيارات «لوسيد»...
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «هواوي»
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «هواوي»...
المزيد