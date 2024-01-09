سرقات سيارات «كيا» و«هيونداي» ترتفع 1000%

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ارتفع معدل السرقات لسيارات «هيونداي» و«كيا» بشكل كبير، منذ انتشار «تحدي كيا» بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2021، لكن من الصعب تحديد الصورة الكاملة لهذه الظاهرة.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، ارتفع معدل سرقات لسيارات «كيا» و«هيونداي» أكثر من 1000% من العام 2020.

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إذ تظهر أرقام معهد بيانات خسائر الطرق السريعة، وهي مجموعة صناعية تتتبع إحصاءات التأمين، أن واحدة من كل ألف سيارة «هيونداي» و«كيا» مؤمن عليها تعرضت للسرقة منذ النصف الأول من العام 2020.

وفي النصف الأول من العام 2023، ارتفع معدل سرقات «هيونداي» و«كيا» إلى 11.2 لكل 1000 وحدة. هذه زيادة بنسبة 1.020% تقريبًا، وتشير شبكة «سي إن إن» إلى أن معدل السرقة لجميع ماركات السيارات الأخرى بقي على حاله تقريبا.

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وشهدت مدن واشنطن ونيويورك وديلاور زيادة ملحوظة في سرقات السيارات خلال بداية العام 2023، مع قفزة كبيرة في مدينة ميريلاند، حيث كانت 14 سيارة مسروقة من كل 1000 سيارة.

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تكمن المشكلة في عدم وجود أدوات منع الحركة التي تجعل سرقة السيارة أمرا سهلا للغاية. حاولت «كيا» و«هيونداي» معالجة هذه المشكلة من خلال تحديثات البرامج وواقي أسطوانة الإشعال الجديد لمنع السرقة، ولكن حتى هذه التغييرات لن تحل جميع المشكلات.

ويرتفع معدل السرقة لسيارات «كيا» و«هيونداي» بثلاث مرات مقارنة بأنواع السيارات الأخرى.

عدم وجود أدوات منع الحركة في «كيا» و«هيونداي» (أرشيفية: الإنترنت)