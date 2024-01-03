كل ما تريد معرفته عن طرازات «داسيا» الجديدة لعام 2026

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعد سيارة «داسيا» من الطرازات الناجحة لمجموعة «رينو» بسبب تكلفتها المعقولة نسبيا في فئتها، ما شجع العلامة التجارية الرومانية على توسيع خطوط إنتاجها لتشمل مزيدا من الطرازات الشعبية.

مميزات السيارة

وتعمل «داسيا» في الوقت الراهن على تطوير طرازين من فئة السيارات المدمجة: طراز كروس أوفر، وسيدان على أن يظهر الثنائي خلال العام 2026، حسب موقع «كار سكوبس».

ولم تعلن «داسيا» معلومات مفصلة عن السيارات التي تستعد لإطلاقها. لكن بعض المعلومات المتداولة كشفت أن الطرازات الجديدة تأتي ضمن مشروع يحمل اسم «داسيا سي نيو»، يهدف إلى ملء الفجوات في سوق السيارات.

لقد توقف العديد من صانعي السيارات الرئيسيين عن إنتاج سيارات الهاتشباك وسيارات السيدان المدمجة ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي، أو التزموا بالتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

تسبب ذلك في فراغ في السوق بالنسبة للطرز ذات الأسعار المعقولة التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي. وهنا قررت «داسيا» التدخل لاغتنام هذه الفرصة من خلال تقديم سيارة ذات مساحة داخلية واسعة وخصائص المغامرة وسعر تنافسي.

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عجلات السيارة

ومن المتوقع أن يتبنى مشروع «داسيا سي نيو» مفهوم التصميم الجديد الذي ظهر مع سيارات «داستر» و«بيغستر»، مع استخدام إضاءة «إل إي دي» رفيعة، وأسطح دقيقة، واستخدام عناصر التصميم المستخدمة عموما في سيارات الكروس أوفر.

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وعلى الأرجح ستكون الطرازات الجديدة ذات قاعدة عجلات طويلة، 181 بوصة، ما يوفر مساحة كبيرة بالمقصورة، مع استخدام غالبية عناصر لوحة العدادات والتحكم الموجودة في «داستر» و«بيغستر».