تعديلات مميزة على «تويوتا ميراي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «تويوتا» اليابانية طرح فئة جديدة من «ميراي» طراز العام 2024 مع حزمة من التعديلات تتركز نسبة كبيرة منها على مقصورة القيادة.

موعد طرح السيارة

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الثامن عشر من ديسمبر الجاري في اليابان، وتأتي مع تقنيات أمان أكبر، حيث تأتي مزودة مع نظام « Toyota Safety Sense system» للأمان، حسب «كار سكوب».

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القيادة الاستباقية

لم تخوض «تويوتا» في عديد التفاصيل، لكنها قالت إن السائقين سيجدون وظيفة مساعدة القيادة الاستباقية التي «توفر التباطؤ... ودعم التوجيه. إنها تشبه إلى حد ما مربية الأطفال ويمكن أن تكون متطفلة قليلاً في تجربة القيادة».

تصميم السيارة

كما تأتي السيارة مع نظام تحذير مسبق من التصادم، وتعقب المشاة والمرور، وتحذير مغادرة الحارة المرورية، ومساعدة لتحديد مسار القيادة. أضف إلى ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، والعوارض الأوتوماتيكية، ومساعدة إشارات الطريق، وشاشة النقطة العمياء.

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ومن غير المعروف ما إذا سيجرى طرح التعديلات ذاتها في فئة «ميراي» المخصصة للأسواق الأوروبية.

محرك السيارة

ولم تعلن «تويوتا» مميزات المحرك لـ«ميراي»، لكن من الممكن أن نتوقع ثلاث خزانات للهيدروجين، وخلية وقود، وبطارية ليثيوم أيون سعة 1.24 كيلوواط في الساعة، مع محرك كهربائي بقوة 182 حصانا.

فئة جديدة من «تويوتا ميراي» بتعديلات جديدة على التصميم الداخلي (أرشيفية: الإنترنت)

فئة جديدة من «تويوتا ميراي» بتعديلات جديدة على التصميم الداخلي (أرشيفية: الإنترنت)