«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تتوقع شركة «لوتس» البريطانية لصناعة السيارات أن تكشف تفاصيل سيارتها الرياضية الكهربائية بالكامل «تايب 135» بحلول العام 2025.

بذلك، تتوسع «لوتس» في إنتاج السيارات الكهربائية مع إنتاج سيارة «Emeya» من فئة السيدان، وشاحنة متعددة الاستخدامات من فئة متوسطة الحجم، حسب موقع «كار سكوب».

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مواصفات السيارة

تحمل السيارة الرياضية المنتظرة اسم «تايب 135»، وسبق أن نشرت «لوتس» مقطعا دعائيا لها في العام 2021. ومن المتوقع أن تكون منافسا شرسا في فئتها التي تضم «بورش كايمان» و«بوكستر» وغيرها.

ومن المرجح أن تبدأ مبيعات «تايب 135» بحلول العام 2027 إلى جانب سيارة «إميرا» ذات محرك الاحتراق الداخلي، على أن يتوقف إنتاج الأخيرة بشكل كامل في العام 2028.

عراقيل تواجه السيارة

وواجه العمل على إنتاج «تايب 135» بعض العراقيل، إذ خططت «لوتس» لتطوير السيارات الرياضية إلى جانب «ألباين»، لكن المشروعين توقفا.

كما عملت «لوتس» مع شركة «بريتيش فولت» الناشئة على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، لكن الأخيرة سقطت بشكل مدوٍ بداية العام. وعلى الرغم من ذلك، تواصل «لوتس» العمل على بناء منصة حصرية، تحمل اسم «إي سبورت»، وستكون مخصصة للسيارات الكهربائية الرياضية، وستدعم التصاميم والأحجام المختلفة للبطاريات، ومحركين كهربائيين على المحور الخلفي.

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محرك السيارة

تظل العديد من التفاصيل الأخرى حول «تايب 135» محاطة بالغموض. لكن سبق أن كشفت «لوتس» أن سيارتها ستكون مدعومة ببطارية سعة 99.6 كيلووات في الساعة.

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