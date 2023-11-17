أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس، أنها ستبدأ بيع سيارات جديدة على منصتها في الولايات المتحدة العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان في معرض لوس أنجليس للسيارات، بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنّعة للسيارات، والتي ستكون العلامة التجارية الأولى التي تباع مركباتها على الموقع، بحسب «فرانس برس».

وقالت أمازون، إن العملاء سيكونون قادرين على اختيار الموديلات والميزات المفضلة لديهم عبر الإنترنت.. ويمكنهم بعد ذلك استلام السيارة من الوكيل المحلي أو طلبها عبر خدمة التوصيل إلى المنزل، وستكون خيارات التمويل متاحة أيضاً على أمازون.

الاستفادة من تسويق السيارات الكهربائية

وقال رئيس «أمازون»، آندي جاسي، في بيان، «هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون في شغفها بمحاولة جعل حياة عملائنا أفضل وأسهل كل يوم».

وحتى الآن، كان بإمكان مشتري السيارات تصفح الصفقات على أمازون، من دون القدرة على إجراء عملية الشراء النهائية على الموقع.

وتتضمن الشراكة مع هيونداي، المساعد الافتراضي «أليكسا» من «أمازون»، الذي سيكون موجوداً في موديلات السيارات اعتباراً من عام 2025.

رغم أن خطة أمازون تتضمن التعاون بين الوكلاء، إلا أن المبيعات المباشرة للعملاء نمت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، بقيادة تيسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية التي استغنت عن الوسطاء التقليديين للتجار.

وتحاول شركات صناعة السيارات مثل فورد الاستفادة من تسويق السيارات الكهربائية لتقليل اعتمادها على الوكلاء، ما يؤدي في النهاية إلى جعل المركبات أكثر تكلفة.