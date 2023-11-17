  • Alwasat News
Atwasat

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 02:31 مساء
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
نائب رئيس شركة «أمازون» مارتي ماليك (يسار) ورئيس شركة «هيونداي» خوسيه مونيوز في معرض لوس أنجليس للسيارات، 16 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس، أنها ستبدأ بيع سيارات جديدة على منصتها في الولايات المتحدة العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان في معرض لوس أنجليس للسيارات، بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنّعة للسيارات، والتي ستكون العلامة التجارية الأولى التي تباع مركباتها على الموقع، بحسب «فرانس برس».

وقالت أمازون، إن العملاء سيكونون قادرين على اختيار الموديلات والميزات المفضلة لديهم عبر الإنترنت.. ويمكنهم بعد ذلك استلام السيارة من الوكيل المحلي أو طلبها عبر خدمة التوصيل إلى المنزل، وستكون خيارات التمويل متاحة أيضاً على أمازون.

الاستفادة من تسويق السيارات الكهربائية
وقال رئيس «أمازون»، آندي جاسي، في بيان، «هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون في شغفها بمحاولة جعل حياة عملائنا أفضل وأسهل كل يوم».

وحتى الآن، كان بإمكان مشتري السيارات تصفح الصفقات على أمازون، من دون القدرة على إجراء عملية الشراء النهائية على الموقع.

وتتضمن الشراكة مع هيونداي، المساعد الافتراضي «أليكسا» من «أمازون»، الذي سيكون موجوداً في موديلات السيارات اعتباراً من عام 2025.

رغم أن خطة أمازون تتضمن التعاون بين الوكلاء، إلا أن المبيعات المباشرة للعملاء نمت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، بقيادة تيسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية التي استغنت عن الوسطاء التقليديين للتجار.

وتحاول شركات صناعة السيارات مثل فورد الاستفادة من تسويق السيارات الكهربائية لتقليل اعتمادها على الوكلاء، ما يؤدي في النهاية إلى جعل المركبات أكثر تكلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
(فيديو) بالدموع.. والد لويس دياز يحتفل بهدفي ابنه في شباك منتخب البرازيل

(فيديو) بالدموع.. والد لويس دياز يحتفل بهدفي ابنه في شباك منتخب البرازيل
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل

إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل
شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات

شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر

«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى

طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها
«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»
«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة ...
«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة
«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»...
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية ......
«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»
«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»...
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل...
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها...
المزيد
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي...
«رينو» تتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10 مليارات يورو بحلول 2025
«رينو» تتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10 ......
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»...
«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة
«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة...
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية لفترة محدودة
المنافسة تجبر «لوسيد» على خفض أسعار سياراتها الكهربائية ......
المزيد